民眾黨爆假帳疑雲！利安達會計師事務發聲明澄清　切割「蒔間」

緯創Q2毛利率、每股純益創歷史同期新高　公告4項海內外擴廠計劃

▲緯創第二季EPS 1.55元，居歷年同期新高。董事會並通過橫跨台、美、墨及印度的多項新廠擴產案。（圖／擷取自緯創YT官網）
▲緯創第二季EPS 1.55元，居歷年同期新高。董事會並通過橫跨台、美、墨及印度的多項新廠擴產案。（圖／擷取自緯創YT官網）

記者陳郁柔／台北報導

AI指標廠之一的緯創昨（12）日公布第二季以及上半年財報，受惠於AI伺服器相關業務比重持續拉升，繳出亮眼成績單，此外也公布接下來的擴廠計劃，不過利多消息沒有為今（13）日股價增添柴火，跟著大盤一同走低，呈現小幅下跌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
緯創昨日公布營收財報，受惠AI伺服器相關業務比重持續拉升，第二季營收為新台幣2402.07億元，季增0.4%、年增15.8%；毛利率為8.4%，季增1.2個百分點、年增0.8個百分點；營益率為3.6%，季增0.7個百分點、年增1個百分點；稅後純益為新台幣44.12億元，季增25.2%、年增35.4%；每股純益1.55元。第二季毛利率、每股純益雙雙寫下歷史同期新高。

此外，也同步公布上半年業績，上半年營收為新台幣4795.32億元，年增14.3%；毛利率7.8%，年增0.5個百分點；營益率3.3%，年增0.9個百分點；稅後純益為新台幣79.36億元，年增1.31倍；每股純益2.79元，創下歷年同期新高。

不僅如此，緯創也在董事會通過4項決議：

一、為因應客戶訂單需求成長，本公司擬以新台幣21.3億元之額度內進行湖口廠建築物改良以及取得機器設備。

二、因應售後服務業務發展，本公司100%持股之子公司SMS Infocomm Corporation（簡稱WTX），擬於7200 萬美金內取得位於美國德州之土地及廠房。本公司擬以同等金額對WTX進行增資，以因應WTX資本支出需求。

三、本公司100%持股之子公司Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V.擬以8111.2萬美元內之預算興建廠房。

四、本公司100%持股之子公司ICT Service Management Solutions (India) Private Limited擬以4043.8萬美元內之預算興建廠房。

不過雖然緯創繳出亮眼的成績單，並且擴廠計劃持續進行，但利多消息不夠為今日股價添增柴火，隨著大盤一同走低，今日以103.5元開出、上漲1元，不過開盤不到10分鐘就跳水翻黑，最低一度來到100.5元、下跌2元，但仍力守100元關卡。

台股開高後翻黑、午盤跌25點　台積電挑戰翻紅、鴻海逆勢上漲5元

美股漲多！台股開盤上漲42點　台積電漲2元、至942元

MSCI季度調整出爐！標準指數刪除台塑化　小型指數增14檔、刪全家

台股盤中震盪近170點！MSCI成分股14檔全漲　「這檔」一度漲停

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生