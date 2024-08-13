緯創Q2毛利率、每股純益創歷史同期新高　公告4項海內外擴廠計劃

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此外，也同步公布上半年業績，上半年營收為新台幣4795.32億元，年增14.3%；毛利率7.8%，年增0.5個百分點；營益率3.3%，年增0.9個百分點；稅後純益為新台幣79.36億元，年增1.31倍；每股純益2.79元，創下歷年同期新高。
不僅如此，緯創也在董事會通過4項決議：
一、為因應客戶訂單需求成長，本公司擬以新台幣21.3億元之額度內進行湖口廠建築物改良以及取得機器設備。
二、因應售後服務業務發展，本公司100%持股之子公司SMS Infocomm Corporation（簡稱WTX），擬於7200 萬美金內取得位於美國德州之土地及廠房。本公司擬以同等金額對WTX進行增資，以因應WTX資本支出需求。
三、本公司100%持股之子公司Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V.擬以8111.2萬美元內之預算興建廠房。
四、本公司100%持股之子公司ICT Service Management Solutions (India) Private Limited擬以4043.8萬美元內之預算興建廠房。
不過雖然緯創繳出亮眼的成績單，並且擴廠計劃持續進行，但利多消息不夠為今日股價添增柴火，隨著大盤一同走低，今日以103.5元開出、上漲1元，不過開盤不到10分鐘就跳水翻黑，最低一度來到100.5元、下跌2元，但仍力守100元關卡。