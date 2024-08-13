108課綱高中職論壇　學生反映仍重學科導向、自主學習難以落實

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高雄市立高雄高級中學學生康峻得、高雄市立新莊高級中學學生王宜萱表示，108課綱的自主學習可能受限師長的壓力，比如要求「為何不做小論文就好」、「為何不做閱讀心得就好」、「為何不把自主學習用來讀段考就好」、「為何不做多益備考的自主學習就好」，導致學生容易在此方面畫地自限，跳脫不出原有的框架，不符自主學習原先的理念，而且不同家庭的背景造成的資源落差，也會造成學生在自主學習的能力上限以及方向，產生「我要做什麼」、「我能做什麼」的疑惑。
大同高中同學游凱宇、中正高中同學萬儀梵、中山附中同學譚源濃、前鎮高中同學呂思妤指出，108課綱是以素養導向作為初衷教育，但在現行的考試制度當中，無路是在學校段考，還是大考的分科測驗，都與現行的新的課綱精神有所落差，由於108課綱強調多元評量，但是考試的標準化測驗仍是升學的主要依據，而在升學的壓力之下，學生相較進行更多的自主學習、探究學習，反而傾向尋求短期提高成績的方法，忽略解決問題的能力，反而沒有減輕壓力，也將難以推動新的課綱之中的素養教育。
興大附中學生陳萱庭、中科實中學生胡愷芸表示，身為才剛升上高中的她們發現，國中3年他們發現108課綱造成的情況包括師生對於課綱理解不足、學生反思能力不足、課程不夠生活化、各科界線太過模糊，導致「政府宣傳自己的、老師和學生做自己的事」，不僅造成課程與課綱脫節，也會導致學生無法理解其中的意義。
另一方面，就有一名曾在高中美國讀書，目前即將升上大學的同學在會後的QA環節表示，台灣教育目前應是傾向美式教育的方向，才在108課開設多元選修，不過不同的是，美國的高中學生是能自由選擇想上的課程，但在台灣卻被身為班導的數學老師要求「如果選修不選數學課，考試就會考不了，沒考試就會把人當掉」，而經課堂直接反應過後班導卻說「上有政策下有對策」，讓他認為學生應有的權益遭到剝奪，應有的制度無法落實。
之後也有一名就讀台灣師範大學教育學系的學生分享，升上大學發現偏鄉地區兒童對於108課綱不甚理解，不解「自主學習是否流於菁英階層」，也很疑惑對於地方明星高中畢業的她來說，像她一樣是以學科考試作為導向的學生，沒有太多時間、空間落實自主學習，也很疑惑實作、跨域課程是否能有效執行，對於讀書而言也是一種壓力來源。
戴淑芬表示，多元選修課程本該回到學生自主決定，因此認為學生所說的情況，不僅不符規定，之前若有接獲投訴必會著手處理，「不應該是這樣的情況。」她也表示，國教署有在教學現場投注相關經費給予學校開設許多多元選修課程，發現不少學校都有做到，而對學生反映的「強迫多元選課」情況，承諾「將會立即處理」。她也指出，之前有在思考自主學習是否流於菁英階層學生，但她覺得無論是偏鄉還是城市的學生，要是教師能夠做到妥善引導，看到自己、生活環境周遭的特色，還是能有很好的學習效果。