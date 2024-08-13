陽明H1獲利年增逾6倍 貨櫃輪爆炸初估損失金額約150-195萬美元
貨櫃航商陽明昨（12）日公布第二季財報，每股純益達3.98元，創6季以來新高，上半年EPS則是來到6.66元。此外，上週五發生失火事故，損失金額初估介於150萬美元至950萬美元之間。
記者陳郁柔／台北報導
陽明昨日公布第二季營收為新台幣525.89億元、年增50%；稅後純益為新台幣138.87億元，季增48%、去年同期則是呈現虧損，因此由虧轉迎；第二季EPS為3.98元，寫下6季新高；累計上半年營收為新台幣963.91億元、年增34%；稅後純益為新台幣232.67億元，年增611%（6.11倍）；上半年EPS為6.66元。上半年航運市場暢旺，貨量、運價齊揚，也表現在陽明上半年整體獲利表現優於去年同期水準。
陽明在昨日董事會也通過購回2艘1.1萬TEU長租船後，陽明已購回5艘1.4萬TEU與3艘1.1萬 TEU中大型船舶，有助於穩定船隊資源以及強化競爭力。而針對後續營運，陽明表示將因應公司中長期業務發展，持續進行營運船隊汰舊、布建節能或替代能源船舶。
針對上週五（9日）陽明海運所屬動明輪（YM Mobility）在中國寧波港作業時，船上發生失火事故，所幸全船船員與現場作業人員均安全無傷。對此，陽明昨日也指出，動明輪失火事件的損失金額，取決於後續事故處理作業，初估介於150萬美元至950萬美元之間。
針對確切發生原因，陽明指出，相關單位正在調查事發原因與責任，仍需待後續專業判斷釐清，接下來會進行轉運安排、船舶檢修，並且已啟動國際船東互保協會P&I、船體險及貨櫃險等。