斷言京華城案「下個一定傳喚柯文哲」！他喊話：快找3種律師
民眾黨主席柯文哲近日因2024總統大選的政治獻金帳務遭質疑，他在市長任內的京華城案，也被控涉嫌圖利、提高土地容積率等，台北地檢署12日以被告身分傳喚前副市長彭振聲，檢察官庭訊3小時後，諭令彭振聲限制出境、出海及住居。對此，資深媒體人陳揮文斷言，柯文哲接下來一定會被傳喚，建議他趕快找「這三種」律師。
記者王德蓉／綜合報導
陳揮文12日在其主持的廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》表示，對於京華城等案，彭振聲已被限制出境，而現在柯文哲已經不是會不會被台北地檢署傳喚的問題，而是「什麼時候傳他」，他斷言，下一個被傳喚的一定是柯文哲，「很快你就可以看到這個場面了」；若檢方同時偵辦北市科案以及京華城案，由於兩案都涉及到《貪污治罪條例》的圖利罪，因此會對柯文哲非常不利。
因被告通常可找3位律師，陳揮文建議柯文哲應趕快去找3種律師，一是從法官職位退下來的律師，第二個就是找檢察官退下來的律師，這樣一來，「法院跟地檢署都熟」，第3個律師，則是要找辯護經驗很豐富、可專門為他認真打官司的。陳揮文也喊話柯文哲，現在不是賭氣的時候，應趕快把自身情緒放下，聘請堅強的律師團來研究對策，若真的被北檢傳喚，恐也會被限制出境，對於民眾黨和小草而言，勢必會造成巨大衝擊。