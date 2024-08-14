「這桶」泡麵竟然擄獲大胃王的胃！？開箱全系列無厘頭超滿足吃法

台灣泡麵市場競爭激烈，經典口味莫過統一麵肉燥麵、主打輕巧美味的來一客、以及料豐味美的滿漢大餐、而阿Q桶麵則是桶麵市場的領導品牌，自1991年上市以來，以活潑無厘頭的高中生「阿Ｑ」為品牌IP，產品訴求「大碗滿意、ＣP值高」深受消費者喜愛，旗下5個口味（雞汁排骨、紅椒牛肉、生猛海鮮、韓式泡菜、蒜香珍肉）各具鮮明特色與死忠愛好者。近年，許多網友熱愛運用大容器泡麵特色，進行各種趣味「放大」滿足的無厘頭浮誇吃法，例如：將鮮蝦加入生猛海鮮口味、將媽媽燉的牛肉湯加入紅椒牛肉口味……成果照色香味俱全，深夜看了食指大動。
這股「放大滿足」的泡麵風潮，也吸引「大胃王YouTuber吃貨豪豪」來挑戰！詳細作法不藏私公開報你知！
這個口味本身就有附上鮮爽泡菜片，十分適合炎炎夏日，酸爽開胃，這次嘗試乾拌麵，吃起來更加舒爽別有風味：(1)熱水泡麵3分鐘後將水倒掉 (2)烹煮年糕、豬肉片 (3) 將韓式泡菜粉包、起司片、年糕、豬肉片、韓式泡菜加到麵中。
厚著臉皮、端著阿Ｑ桶麵，到櫃檯詢問店家老闆能否協助將「牛肉湯、牛三寶沖入具有胡椒、花椒、辣椒~豐富層次的香麻紅椒牛肉口味」中，或將「牛白湯、大片叉燒、溏心蛋加到原本就附有蒜頭、青蒜段的非油炸麵蒜香珍肉口味」中；不論哪一款，熱湯香味四溢搭配漂亮擺盤，都讓人瞬間胃口大開。若是不好意思打擾店家，也可以用媽媽牌牛肉湯、燉牛肉來嘗試！（這個挑戰要先了解店家用餐禮儀喔！）
點了火鍋店的「海鮮」套組，將所有的料都加入湯底煮熟，海鮮高湯沖入生猛海鮮口味泡3分鐘，抓緊時間剝蝦殼，再美美依序擺盤，開動！這個口味本身就有豐富蝦仁與海帶的自然鮮味，加入海鮮高湯與新鮮料底後，愉快滿足感直接原地放大啦！
有時會選擇在超商解決一餐，豪豪推薦自己從小最愛的雞汁排骨口味，搭上博客雞胸肉與茶葉蛋，瞬間成為蛋白質加加的一餐啦！簡單快速又方便取得！等等就可以馬上試試看！
阿Ｑ桶麵30年來以「大碗滿意、過癮滿足」著稱，而無厘頭正能量的高中生形象更是讓人印象深刻，不僅網友與豪豪熱愛，前職棒好手郭泓志郭哥日前在三立全新實境節目《上船了各位！》中也大方分享對阿Q桶麵的喜愛，更提到過去在大聯盟打球時，每次回台都會扛阿Q桶麵到美國，因為份量感十足、湯頭濃郁溫順，更幽默的表示為了再吃一桶阿Q，可以再回去划2公里。
如果你也跟郭哥郭泓志、吃貨豪豪一樣喜歡阿Q的趣味及產品的超值份量感，現在各大通路都有優惠活動，快快手刀買起來！
阿Ｑ桶麵Facebook也有抽獎活動進行中，千萬別錯過！點擊參加
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