柯文哲2028提前出局了！藍議員「推測1817萬真相」：可能被他A走

大失所望？挺柯網紅嘆不再相信誰：幾年來很多錯誤、越來越詭異

▲民眾黨爭議連環爆，至今風波愈演愈烈，挺柯網紅感嘆稱，幾年下來很多錯誤，越來越詭異、難以解釋。（圖／記者葉政勳攝）
▲民眾黨爭議連環爆，至今風波愈演愈烈，挺柯網紅感嘆稱，幾年下來很多錯誤，越來越詭異、難以解釋。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨政治獻金爭議連環爆，雖主席柯文哲親上火線召開記者會，但仍有諸多疑點尚待釐清，遭指控「便宜行事」的會計師端木正更透過聲明反駁，風波愈演愈烈。對此挺柯網紅「大媽老司機 JuJu Driver」發文感嘆稱，自己也思考一整天，到底是怎麼會犯下這樣超級低級錯誤，怎會這麼衰遇見兩光會計師，然後留下更多未解的疑問，幾年下來，很多的錯誤越來越詭異、難以解釋與難以想像，並強調「KP」是Keep Promises，而不是Ko Professor（柯P），稱「不再有相信誰或是不信誰的問題。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
挺柯網紅「大媽老司機 JuJu Driver」說，「KP」是Keep Promises，而不是Ko Professor，自己思考了一整天、一個晚上，心情平靜，想著到底是怎麼會犯這樣超級低級的錯誤？

並提到10年前，柯文哲再怎樣失言，自己都慶幸總是天佑柯文哲，好幾次跟柯開玩笑說「那是我幫你禱告」，但幾年下來，很多的錯誤，越來越詭異、越來越難以解釋，更是越來越難以想像。

「大媽老司機 JuJu Driver」質疑，怎麼會這麼衰遇見這樣兩光的會計師？然後留下更多還沒有解釋的疑問？也坦言「我不再有相信誰或是不信誰的問題。」

更多「柯文哲涉貪疑雲」相關新聞。

民眾黨頹勢難救？苗博雅獻計「大絕招」：只剩下國昌老師能救柯P

柯文哲危機處理第一步？邱毅指「這人」辭去不分區

政治獻金疑雲！柯文哲稱被騙　李艷秋：常常被騙真的智商157？

嘆沒權限看帳務資料　木可前總經理坦言：我其實是人頭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選