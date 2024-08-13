大失所望？挺柯網紅嘆不再相信誰：幾年來很多錯誤、越來越詭異
民眾黨政治獻金爭議連環爆，雖主席柯文哲親上火線召開記者會，但仍有諸多疑點尚待釐清，遭指控「便宜行事」的會計師端木正更透過聲明反駁，風波愈演愈烈。對此挺柯網紅「大媽老司機 JuJu Driver」發文感嘆稱，自己也思考一整天，到底是怎麼會犯下這樣超級低級錯誤，怎會這麼衰遇見兩光會計師，然後留下更多未解的疑問，幾年下來，很多的錯誤越來越詭異、難以解釋與難以想像，並強調「KP」是Keep Promises，而不是Ko Professor（柯P），稱「不再有相信誰或是不信誰的問題。」
記者陳威叡／台北報導
挺柯網紅「大媽老司機 JuJu Driver」說，「KP」是Keep Promises，而不是Ko Professor，自己思考了一整天、一個晚上，心情平靜，想著到底是怎麼會犯這樣超級低級的錯誤？
並提到10年前，柯文哲再怎樣失言，自己都慶幸總是天佑柯文哲，好幾次跟柯開玩笑說「那是我幫你禱告」，但幾年下來，很多的錯誤，越來越詭異、越來越難以解釋，更是越來越難以想像。
「大媽老司機 JuJu Driver」質疑，怎麼會這麼衰遇見這樣兩光的會計師？然後留下更多還沒有解釋的疑問？也坦言「我不再有相信誰或是不信誰的問題。」