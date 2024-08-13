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90歲阿公在家跌倒！雇主「想裝監視器」　看護秒爆怒：裝了一定告

▲90歲阿公在家跌倒，家人打算在家裡裝設監視器，避免意外再度發生，卻遭看護強烈反對。（圖／翻攝Pexels）
▲90歲阿公在家跌倒，家人打算在家裡裝設監視器，避免意外再度發生，卻遭看護強烈反對。（圖／翻攝Pexels）

記者潘毅／綜合報導

如果家裡有行動不便的長輩，許多人都會萌生在家裡裝設監視器的想法，避免意外發生。不過就有民眾打算這樣做時，卻遭看護強烈反對，認為他們侵犯隱私權，這也讓當事人相當困惑：「在自己家裝監視器，需要看護同意嗎？」

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有民眾於「爆料公社」上提到，家裡阿公快90歲，爸媽擔心他白天一個人在家，於是6月份請了一位居家看護，時間是早上9點到下午6點，但「前陣子阿公跌倒，看護說當時她去全聯買東西，所以不知道當下情況，姑姑知道後就要求爸媽，分別在客廳、廚房和大門裝監視器，她有空也會來幫忙巡一下。」

原PO補充，「我們不會要看護阿姨去買東西，都是家裡缺什麼，我媽下班後再去買，看護是去買她晚上要帶回家的東西，況且我們從頭到尾都沒有怪她，但看護知道後就很生氣，說裝監視器就是不信任她，也會侵犯到她的隱私。」

原PO母親向看護阿姨解釋，裝設的監視器只會拍客廳跟廚房，客廳鏡頭是對準阿公房間門口，廚房只拍流理台，而大門單純是怕老人家跑出去，並沒有要監視她的意思。

但看護仍激動表示，家裡要裝必須經過她的同意，否則就是違法，「我兒子女兒都是律師，如果你們仍要裝，我一定會告你們」，完整過程曝光後，大批網友也紛紛對看護說法抱持懷疑態度。

▲家裡有高齡長輩的民眾，很多都會請來看護幫忙照顧，也會在公共區域架設監視器，避免意外發生。（圖／翻攝Pexels）
▲家裡有高齡長輩的民眾，很多都會請來看護幫忙照顧，也會在公共區域架設監視器，避免意外發生。（圖／翻攝Pexels）
請看護後裝監視器犯法嗎？別照到隱私空間就沒問題

針對家中有請看護，又想裝設監視器是否會侵犯隱私問題，過去台北市勞動力重建運用處就曾說明，雇主設置監視器需同時顧及隱私問題，例如在「公共開放空間」的客廳、餐廳、大門，裝設監視器就無隱私問題，而浴室、廁所等均為隱私場域，則不可裝設監視器。

此外，現代有許多家庭都會請外籍看護，來照顧行動不便的年邁長輩，而看護常常與長輩同住一空間。對此，就有監視系統公司曾解答，若想在臥室裝設監視器，建議先取得外籍勞工的同意，並簽妥同意書，鏡頭的拍攝範圍也要僅限家人的床鋪周圍，「不能拍攝的範圍包括外籍勞工的床鋪、廁所、浴室、私人的隱私空間」，建議可以用布幕隔開兩個區塊，就能在保障看護隱私的同時也能隨時看到長輩的情況。

再回顧本次案例，雇主表示要在客廳、廚房以及大門等區域裝設監視器，而上述場域皆為「開放空間」，因此沒有侵犯隱私的疑慮。

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