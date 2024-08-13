90歲阿公在家跌倒！雇主「想裝監視器」　看護秒爆怒：裝了一定告

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原PO補充，「我們不會要看護阿姨去買東西，都是家裡缺什麼，我媽下班後再去買，看護是去買她晚上要帶回家的東西，況且我們從頭到尾都沒有怪她，但看護知道後就很生氣，說裝監視器就是不信任她，也會侵犯到她的隱私。」
原PO母親向看護阿姨解釋，裝設的監視器只會拍客廳跟廚房，客廳鏡頭是對準阿公房間門口，廚房只拍流理台，而大門單純是怕老人家跑出去，並沒有要監視她的意思。
但看護仍激動表示，家裡要裝必須經過她的同意，否則就是違法，「我兒子女兒都是律師，如果你們仍要裝，我一定會告你們」，完整過程曝光後，大批網友也紛紛對看護說法抱持懷疑態度。
請看護後裝監視器犯法嗎？別照到隱私空間就沒問題
針對家中有請看護，又想裝設監視器是否會侵犯隱私問題，過去台北市勞動力重建運用處就曾說明，雇主設置監視器需同時顧及隱私問題，例如在「公共開放空間」的客廳、餐廳、大門，裝設監視器就無隱私問題，而浴室、廁所等均為隱私場域，則不可裝設監視器。
此外，現代有許多家庭都會請外籍看護，來照顧行動不便的年邁長輩，而看護常常與長輩同住一空間。對此，就有監視系統公司曾解答，若想在臥室裝設監視器，建議先取得外籍勞工的同意，並簽妥同意書，鏡頭的拍攝範圍也要僅限家人的床鋪周圍，「不能拍攝的範圍包括外籍勞工的床鋪、廁所、浴室、私人的隱私空間」，建議可以用布幕隔開兩個區塊，就能在保障看護隱私的同時也能隨時看到長輩的情況。
再回顧本次案例，雇主表示要在客廳、廚房以及大門等區域裝設監視器，而上述場域皆為「開放空間」，因此沒有侵犯隱私的疑慮。