2028洛杉磯奧運「棒球回歸」預告片曝光！林哲瑄與台灣球迷都入鏡

我是廣告 請繼續往下閱讀
上屆東京奧運，是中華隊打奧運的最佳時機，除了地主日本以外，中華隊只要跟韓國、澳洲等隊競爭，幾乎就可以搶到最後一席資格，但中華隊在世界12強賽雖然擊敗韓國，但卻輸美國隊，讓韓國隊「撿到」奧運資格，而中華隊又遇到疫情影響，只好黯然退出。
今年巴黎奧運並沒有棒壘球項目，不過很快4年後「棒球」就要滿血回歸，2028年洛杉磯奧運確定會新增5項運動項目，包含棒壘球、板球、袋棍球、腰旗式美式足球、壁球，其中中華隊最有機會在棒球運動中奪牌。
中華隊在上次洛杉磯奧運奪牌，已經是1984年的事了，那時棒球還只是「表演賽」，但1984年的郭泰源、吳復連、林華韋、杜福明、趙士強、李居明、呂文生、楊清瓏等人，都在奧運會上創造佳績，尤其楊清瓏還轟出2分全壘打，幫助中華隊力克韓國隊，拿下銅牌，郭泰源狂飆158里速球，也順利旅日加入西武獅隊。
世界棒壘球總會今（13日）釋出34秒影片，宣傳洛杉磯奧運，並且標註LA28，也是2028年洛杉磯奧運的縮寫，今年中華隊要從世界12強賽開始，之後再打經典賽等，慢慢往回到奧運棒球之路邁進。而2019年世界12強賽，林哲瑄滑壘得分跟球迷的熱情應援畫面，也被剪入其中。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。