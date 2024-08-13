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2028洛杉磯奧運「棒球回歸」預告片曝光！林哲瑄與台灣球迷都入鏡

▲2028洛杉磯奧運「棒球回歸」預告片曝光，林哲瑄與台灣球迷都入鏡。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲2028洛杉磯奧運「棒球回歸」預告片曝光，林哲瑄與台灣球迷都入鏡。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者吳政紘/綜合報導

2028洛杉磯奧運即將在4年後登場，今年巴黎奧運才剛剛結束，世界棒壘球總會（WBSC）今（13）日就開始宣傳，預告2028年洛杉磯奧運棒壘球項目將強勢回歸，而在官方推出的34秒宣傳短片中，2019年世界12強賽台灣球迷熱情應援以及林哲瑄出賽的畫面也沒缺席。棒球項目在2008年北京奧運結束後就被刪掉，就連2012年倫敦奧運、2016年里約奧運都沒有「復活」，不過2021年東京奧運，棒壘球項目以「期間限定」短暫回歸，中華隊因為疫情退出最後資格賽，因此沒有參加，最後由地主日本隊奪下東京奧運金牌。

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上屆東京奧運，是中華隊打奧運的最佳時機，除了地主日本以外，中華隊只要跟韓國、澳洲等隊競爭，幾乎就可以搶到最後一席資格，但中華隊在世界12強賽雖然擊敗韓國，但卻輸美國隊，讓韓國隊「撿到」奧運資格，而中華隊又遇到疫情影響，只好黯然退出。

今年巴黎奧運並沒有棒壘球項目，不過很快4年後「棒球」就要滿血回歸，2028年洛杉磯奧運確定會新增5項運動項目，包含棒壘球、板球、袋棍球、腰旗式美式足球、壁球，其中中華隊最有機會在棒球運動中奪牌。

中華隊在上次洛杉磯奧運奪牌，已經是1984年的事了，那時棒球還只是「表演賽」，但1984年的郭泰源、吳復連、林華韋、杜福明、趙士強、李居明、呂文生、楊清瓏等人，都在奧運會上創造佳績，尤其楊清瓏還轟出2分全壘打，幫助中華隊力克韓國隊，拿下銅牌，郭泰源狂飆158里速球，也順利旅日加入西武獅隊。


世界棒壘球總會今（13日）釋出34秒影片，宣傳洛杉磯奧運，並且標註LA28，也是2028年洛杉磯奧運的縮寫，今年中華隊要從世界12強賽開始，之後再打經典賽等，慢慢往回到奧運棒球之路邁進。而2019年世界12強賽，林哲瑄滑壘得分跟球迷的熱情應援畫面，也被剪入其中。

▲2028洛杉磯奧運「棒球回歸」預告片曝光，林哲瑄入鏡。（圖／WBSC YouTube ）
▲2028洛杉磯奧運「棒球回歸」預告片曝光，林哲瑄入鏡。（圖／WBSC YouTube ）
▲2028洛杉磯奧運「棒球回歸」預告片曝光，林哲瑄滑壘成功怒吼入鏡。（圖／WBSC YouTube ）
▲2028洛杉磯奧運「棒球回歸」預告片曝光，林哲瑄滑壘成功怒吼入鏡。（圖／WBSC YouTube ）

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