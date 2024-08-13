陳詩媛撞臉金智媛！粉絲稱：根本嬌小版 釣王齊麟7字超閃回應
在巴黎奧運、東京奧運連續拿下兩面羽球男雙金牌的「麟洋配」的王齊麟，與啦啦隊女友陳詩媛交往以來時常甜蜜放閃，兩人的感情狀況也是眾人的關注焦點。近日有粉絲發文，認為陳詩媛撞臉金智媛，平時愛在社交平台上「海巡」與粉絲互動的王齊麟，也直接到貼文下甜蜜認證：「以前就有人說過！」
記者史平旭／綜合報導
日前有粉絲發文標記王齊麟閒聊：「只有我覺得10元（陳詩媛）是嬌小版金智媛嗎？」粉絲認為甜美可愛的陳詩媛雖然身材嬌小，但長相卻撞臉出演韓劇《淚之女王》翻紅的金智媛。貼文一出，也釣出常在社交平台Threads上分享日常、與粉絲交流的「海巡王」王齊麟回覆：「以前就有人說過！」雖然有不少球迷反駁稱金智媛、陳詩媛兩人風格完全不一樣，沒有共同點，但王齊麟的超強男友濾鏡和為女友說話之舉也再次閃瞎一波粉絲。
王齊麟、陳詩媛自4月認愛至今感情融洽甜蜜，女方不止早就拜訪過王齊麟的家庭成員們，兩人曬出雙人合照中也被發現陳詩媛的左手無名指戴著「定情戒指」。上週，王齊麟結束巴黎奧運返台後，陳詩媛進入機場管制區一事引起不小的風波，王齊麟忍不住霸氣護愛：「高調是我，大家可以多針對我。」、「她雖然很堅強，但我還是擔心。」全力維護女友，希望大家可以多多包涵兩人的戀情。