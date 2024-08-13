「死侍夫妻」強強聯手狂吸金！2部新片霸榜北美票房冠亞軍
「花邊教主」布蕾克萊芙莉主演最新浪漫愛情片《到我們為止》，上週末在北美正式上映，勇奪新片冠軍，甚至在首日打敗老公萊恩雷諾斯所主演的《死侍與金鋼狼》。《死侍與金鋼狼》以5400萬美金（約新台幣17.49億元）與《到我們為止》5000萬美金（約新台幣16.22億元），霸榜上週末的北美票房冠亞軍，「死侍夫妻」儼然成為好萊塢最強吸金夫妻檔。
記者黃雅琪／綜合報導
布蕾克萊芙莉、萊恩雷諾斯精心策劃的聯動行銷宣傳，為兩部完全不同類型的電影帶來最大效益，不管是映期的安排，還是互相助攻電影首映會和宣傳訪談，夫婦倆在社群和媒體上皆創造出宛如「芭本海默」（《芭比》與《奧本海默》聯手行銷）效應般的熱議話題，這也是34年來首次有夫妻檔個別主演的電影佔據票房冠亞軍。
近期在網路上討論度最高的影片，莫過於遭到萊恩雷諾斯惡搞亂入的《到我們為止》電影訪談，在電影中飾演布蕾克萊芙莉戀人的男主角布蘭登斯克勒納，受到萊恩無厘頭的精神拷問，甚至連萊恩的母親譚米雷諾斯和「金鋼狼」休傑克曼都來湊一腳，各種爆笑的問題讓網友讚嘆：「史上最強電影訪談！」布蘭登不斷求救的眼神也讓網友笑到流淚。
這次成功的「跨界」合作，讓改編自全球暢銷小說的《到我們為止》再次吸引眾人目光，對於老公的各種「助功」，布蕾克笑說：「我們是對方的最佳拍檔，他全力幫助我的作品，我也同樣協助他的電影，所以他的成功也是我的成功，我的榮耀也是他的。」《到我們為止》將於8月30日正式上映。