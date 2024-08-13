楊丞琳才取消新加坡演唱會！突回台灣和媽媽團聚 零偽裝吃早午餐
▲楊丞琳日前因不可抗力因素取消新加坡演唱會，近來回台灣和媽媽、姊姊團聚，一起吃早午餐，享受家人愜意時光。（圖／楊丞琳IG）
記者
朱祖儀／綜合報導
｜ 2024-08-13 14:08:39 2024-08-13 14:15:44
女星楊丞琳近年來將演藝重心移往中國大陸，也忙著在世界各地舉辦「LIKE A STAR」巡迴演唱會，不過日前因為不可抗力因素，緊急取消8月24日在新加坡的演唱會。而近來她趁著空檔，終於回到台灣和家人相聚，還和媽媽、姊姊3人一起出外用餐，且她完全沒有任何遮掩，看起來非常放鬆。文章發出至今吸引1.5萬人點讚，有粉絲大讚「丞琳和媽媽美美的！」
楊丞琳近來和媽媽、姊姊一起出門吃早午餐，當天3人總共點了6道餐點，胃口似乎非常好，感覺相當愜意，她還在貼文寫下「分享今日下午，我們母女三人的美好時光」。從照片中能看到，楊丞琳穿著一件黑色短版上衣，搭配軍綠色外套，下半身穿著五分牛仔褲，隱約露出小蠻腰，率性打扮看起來既輕鬆又時尚，她當天也開心和媽媽、姊姊合照，非常享受家人團聚時光。 貼文發出不到一天，就吸引1.5萬人點讚，還有粉絲留言、「丞琳和楊媽美美的，有愛的母女三人美好時光」、「好甜好美好幸福，久違的穿搭分享又悄悄上線啦～期待姐姐分享更多美好日常」，還有人被她們的食量驚呆，表示「三個小女人，這食量…」，釣出楊丞琳本人回應，「還好啦，量還可以。」 ▲楊丞琳近來回台灣和媽媽、姊姊團聚，母女3人一起出門吃早午餐。（圖／楊丞琳IG） 因不可抗力因素 楊丞琳取消新加坡演唱會
而楊丞琳近來除了出演節目《歌手2024》受到許多關注之外，也忙著進行「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，預計8月24日將前往新加坡開唱，不過日前因為「不可抗力因素」，主辦單位宣布緊急取消演唱會，讓許多歌迷相當錯愕。事後楊丞琳對此事沒有正面回應，僅在IG分享自己上英文課4年的心得，表示「我真的好努力，時間不會虧待我的是，我做到了，一直以來想要的溝通無阻的狀態」，即使無法像出國留學多年的人一樣，但已經超越自己了。
▲楊丞琳母女3人總共點了6道餐點，讓網友當場看傻。（圖／楊丞琳IG）