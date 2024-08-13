AI崛起推遲市場對元宇宙的挹注　仍有4成網友認同並期待3大應用

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資策會表示，有28%網友認為自己了解元宇宙，較前一年成長3%，不了解比例仍有四成，觀察近2年內網友的元宇宙認知度變化並無太大變動，主要是相較於歐美、日韓等地更為積極發展，以及其市場對虛擬科技相對較高的接受度，台灣仍需要更多市場教育時間。
資深產業分析師柳育林指出，調查網友對於「未來元宇宙時代是否將會來臨」的認同度，可發現44%網友表示認同，僅有16%不認同，在元宇宙發展已逐漸脫離議題宣傳、邁向務實的現階段，仍有多數網友相信元宇宙時代會來臨，這個結果反映出台灣網友對元宇宙仍有期待。
資策會MIC調查顯示，83%網友對於元宇宙應用情境有興趣，其中所感興趣的前5大應用情境，依序為娛樂（79%）、教育（50%）、醫療（44%）、城市（29.8%）、辦公（29.6%）。柳育林說明，台灣消費者對於元宇宙應用的感興趣程度不低，反映出台灣市場仍有一定的發展潛力。
觀察近年生成式AI熱潮對元宇宙的影響，一方面市場歷經生成式AI崛起的洗禮而趨於務實，使得科技大廠優先投注資源於AI，進而推遲對元宇宙的挹注，然而，長期而言，AI技術迭代同樣有利於元宇宙發展，當虛擬科技業者可透過生成式AI加速內容創作、縮短開發時間以及優化體驗，而消費者也能普遍且簡易上手的使用AI工具的階段來臨，這些都有助於滿足元宇宙成形的要件。
進一步觀測元宇宙衍生的社會議題，資策會提到，高達92%網友反映對於元宇宙衍生的社會問題有所憂慮，其中憂慮的大宗議題為虛擬詐騙（70%）、隱私安全（64%），另外也有部分網友擔憂健康危害（31%）、與霸凌騷擾（18%）問題。觀測不同年齡層的擔憂傾向，可發現18至25歲族群特別在乎隱私安全議題、36至45歲族群更擔憂虛擬詐騙、霸凌騷擾議題。