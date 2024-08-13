全紅嬋廣東老家變觀光勝地！單日破千人湧入 媽認：不敢讓她回家
中國知名跳水選手全紅嬋的「水花消失術」驚豔全球，更接連在東京奧運、巴黎奧運拿下10公尺跳台金牌，完成2連霸壯舉，這也讓全紅嬋的聲勢再創巔峰，老家更在東京奧運後，就成為了觀光景點，還出現許多攤販，媽媽也坦言，全紅嬋也因此好幾年沒回家。
記者潘毅／綜合報導
綜合陸媒報導，全紅嬋出生於廣東湛江市麻章區麻章鎮邁合村，自從她在東京奧運勇奪金牌後，這個原本默默無名的小村莊，瞬間變成炙手可熱的觀光景點，當地村幹部眼見機不可失，不但在當地設置了許多全紅嬋的拍照打卡裝置藝術，還特別提供停車場給觀光客使用，幾乎每天都會有超過1000人次到訪邁合村。
到了巴黎奧運，全紅嬋再度奪下金牌，又讓邁合村的觀光熱度大暴增，遊客從早到晚都絡繹不絕，全紅嬋老家院子變成打卡勝地，甚至還有其他村莊的人跑來邁合村擺攤，形成驚人的美食街。
據了解，全紅嬋的爺爺奶奶、父母以及兄弟姊妹仍住在村內，而全紅嬋上次回老家已經是前年的事，全紅嬋媽媽近日受訪時坦言，由於遊客太多，他們決定不讓全紅嬋回家，雖然全紅嬋連過年期間都沒有回老家，但仍經常透過視訊聯絡。全紅嬋的爸爸則是無奈，一家人想安安靜靜生活，現在卻根本出不了門。