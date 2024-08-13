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全紅嬋廣東老家變觀光勝地！單日破千人湧入　媽認：不敢讓她回家

▲全紅嬋廣東湛江市麻章區麻章鎮邁合村的老家，已經變成觀光景點好多年，當她再度於巴黎奧運奪金時，當地觀光客又大幅增加。（圖／翻攝上游新聞）
▲全紅嬋廣東湛江市麻章區麻章鎮邁合村的老家，已經變成觀光景點好多年，當她再度於巴黎奧運奪金時，當地觀光客又大幅增加。（圖／翻攝上游新聞）

記者潘毅／綜合報導

中國知名跳水選手全紅嬋的「水花消失術」驚豔全球，更接連在東京奧運、巴黎奧運拿下10公尺跳台金牌，完成2連霸壯舉，這也讓全紅嬋的聲勢再創巔峰，老家更在東京奧運後，就成為了觀光景點，還出現許多攤販，媽媽也坦言，全紅嬋也因此好幾年沒回家。

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▲邁合村裡充滿全紅嬋的肖像，還特別找到空地當成停車場給觀光客使用。（圖／翻攝上游新聞）
▲邁合村裡充滿全紅嬋的肖像，還特別找到空地當成停車場給觀光客使用。（圖／翻攝上游新聞）
綜合陸媒報導，全紅嬋出生於廣東湛江市麻章區麻章鎮邁合村，自從她在東京奧運勇奪金牌後，這個原本默默無名的小村莊，瞬間變成炙手可熱的觀光景點，當地村幹部眼見機不可失，不但在當地設置了許多全紅嬋的拍照打卡裝置藝術，還特別提供停車場給觀光客使用，幾乎每天都會有超過1000人次到訪邁合村。

▲中國隊選手全紅嬋獲得巴黎奧運跳水女子10公尺跳台金牌，讓現場歡聲雷動，她的個人小趣事也因此逐漸被挖出。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國隊選手全紅嬋獲得巴黎奧運跳水女子10公尺跳台金牌。（圖／美聯社／達志影像）
到了巴黎奧運，全紅嬋再度奪下金牌，又讓邁合村的觀光熱度大暴增，遊客從早到晚都絡繹不絕，全紅嬋老家院子變成打卡勝地，甚至還有其他村莊的人跑來邁合村擺攤，形成驚人的美食街。

據了解，全紅嬋的爺爺奶奶、父母以及兄弟姊妹仍住在村內，而全紅嬋上次回老家已經是前年的事，全紅嬋媽媽近日受訪時坦言，由於遊客太多，他們決定不讓全紅嬋回家，雖然全紅嬋連過年期間都沒有回老家，但仍經常透過視訊聯絡。全紅嬋的爸爸則是無奈，一家人想安安靜靜生活，現在卻根本出不了門。

邁合村裡充滿全紅嬋的肖像，全紅嬋媽媽（左）日前也坦言，女兒已經好幾年沒回家，因為遊客太多了。（圖／翻攝上游新聞）
▲邁合村裡充滿全紅嬋的肖像，全紅嬋媽媽（左）日前也坦言，女兒已經好幾年沒回家，因為遊客太多了。（圖／翻攝上游新聞）

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