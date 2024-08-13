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2036奧運變炙手可熱！外媒點名「亞洲五國」申辦可能性

▲巴黎奧運閉幕式圓滿落幕，眾星雲集。下一屆奧運將在美國洛杉磯舉辦，2036奧運主辦權也展開熱烈討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運閉幕式圓滿落幕，眾星雲集。下一屆奧運將在美國洛杉磯舉辦，2036奧運主辦權也展開熱烈討論。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

2024年巴黎夏季奧運甫落幕，2028奧運將在洛杉磯接力舉行，各方已開始關注2036年夏季奧運會將在何處舉辦，國際奧委會（IOC）先前透露，已有逾10個國家表達爭取主辦權，外媒也特別點出「5個亞洲國家」，是2036年夏季奧運的有力競爭者。

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2028年奧運將在洛杉磯舉行，2032年則是澳洲布里斯本主辦，有許多國家接連表態，希望能申請成為第36屆奧運的主辦國，包含土耳其、印度、沙烏地阿拉伯、印尼、埃及等，韓國首爾市長也表達首爾市有意申辦2036年夏季奧運會。國際奧委會（IOC）則表示，目前有10個以上的國家或城市，正在就爭取2036年夏季奧運會的主辦權進行談判，但現階段一切討論都是非正式的。

《美聯社》在周一特別點出包含印度、沙烏地阿拉伯、印尼、土耳其和卡達等國，會是2036奧運的有利競爭者，報導提到，若歷史悠久的水路環境是奧運會新主辦城市必備的，那麼伊斯坦堡市長希望國際奧委會知道他的城市擁有這樣的設施。土耳其伊斯坦堡將在2027年主辦歐洲運動會（European Games），也被視作主辦奧運的前哨站，伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）更表示，「為什麼不讓運動員在連接歐洲和亞洲的博斯普魯斯海峽，舉行開幕式遊行呢？」

印度已經遞交申辦奧運申請，但尚未具體提到主辦城市，美聯社點出，印度信實工業集團安巴尼家族（Ambani）有著龐大的財力和人脈，能替爭取奧運主辦權增添不少優勢，印度IOC委員妮塔（Nita Ambani）在印度之家的開幕儀式上表示，舉辦奧運是14億印度人的夢想。

沙烏地阿拉伯則在先前與IOC展開為期12年的合作，將在2025年舉辦首屆「電競奧運」，也提出申辦2036奧運的申請；同時，2034亞運也將在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉辦。

印尼則是有2018年舉辦雅加達-巨港亞運的經驗，且亞運會的比賽項目比起奧運會來得更多，巴黎奧運的印尼領隊巴克里 （Anindya Bakrie）表示，印尼擁有基礎設施、抱負，也十分樂意舉辦。

最後則是卡達，卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）自2002年以來一直是IOC成員，卡達也曾在2006年於杜哈舉辦亞運，並將在2030年再次舉辦杜哈亞運。

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