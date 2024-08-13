複製林郁婷劇本！阿國Imane Khelif粉碎性別爭議摘金 成國民英雄
阿爾及利亞拳擊女將Imane Khelif今(13)日順利歸國，無端陷入性別爭議的Khelif在巴黎奧運女子拳擊66公斤決賽中，以5：0完勝中國選手楊柳，挺過質疑風波奪得金牌，抵達家鄉後便受到人民如雷轟頂的英雄式歡呼，跟台灣拳后林郁婷幾乎如出一轍。
實習記者汪廷融/綜合報導
Khelif與其他阿爾及利亞的奧運獎牌得主今一起返回家鄉，包括奪得高低槓金牌的體操女將Kaylia Nemour，以及男子800公尺銅牌的田徑名將賈Djamel Sedjati。阿爾及利亞體育部長Abderrahmane Hammad親自到場迎接，選手們預計在本週會與總統Abdelmadjid Tebboune見面。
Imane Khelif在16強賽時僅用46秒就使義大利選手Angela Carini放棄比賽，隨後因為Carini哭訴說自己無法完成比賽，甚至她的教練共同質疑Imane Khelif的性別，龐大的輿論壓力與性別爭議風波就此延燒開來，之後的每一天都有相關的爭吵與文章出現。
Khelif成為阿爾及利亞國民英雄
不過最終Khelif不受外界干擾，成功用金牌令所有質疑者屈服，阿爾及利亞的國民也從始至終的支持Khelif，大部分的人們認為這些惡意的言論及批評是種族歧視下的產物，無一不為Khelif挺身而出，歸國後更是熱情的迎接國民英雄回來。
本次巴黎奧運同病相憐的林郁婷，同樣用5：0擊潰波蘭對手奪金，Imane Khelif和林郁婷都用實力粉碎謠言，獲得國人的尊敬。