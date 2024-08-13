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複製林郁婷劇本！阿國Imane Khelif粉碎性別爭議摘金　成國民英雄

▲與台灣拳擊女將林郁婷一樣在巴黎奧運捲入性別爭議的阿爾及利亞女將 Imane Khelif，在女子66公斤級拳擊摘金。（圖／美聯社／達志影像）
▲與台灣拳擊女將林郁婷一樣在巴黎奧運捲入性別爭議的阿爾及利亞女將 Imane Khelif，在女子66公斤級拳擊摘金。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者汪廷融/綜合報導

阿爾及利亞拳擊女將Imane Khelif今(13)日順利歸國，無端陷入性別爭議的Khelif在巴黎奧運女子拳擊66公斤決賽中，以5：0完勝中國選手楊柳，挺過質疑風波奪得金牌，抵達家鄉後便受到人民如雷轟頂的英雄式歡呼，跟台灣拳后林郁婷幾乎如出一轍。

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Khelif與其他阿爾及利亞的奧運獎牌得主今一起返回家鄉，包括奪得高低槓金牌的體操女將Kaylia Nemour，以及男子800公尺銅牌的田徑名將賈Djamel Sedjati。阿爾及利亞體育部長Abderrahmane Hammad親自到場迎接，選手們預計在本週會與總統Abdelmadjid Tebboune見面。

Imane Khelif在16強賽時僅用46秒就使義大利選手Angela Carini放棄比賽，隨後因為Carini哭訴說自己無法完成比賽，甚至她的教練共同質疑Imane Khelif的性別，龐大的輿論壓力與性別爭議風波就此延燒開來，之後的每一天都有相關的爭吵與文章出現。

▲近日有外國媒體在X上放假新聞，指出阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）（右）和台灣拳后林郁婷（左）有「XY染色體」。（圖／X）
▲近日有外國媒體在X上放假新聞，指出阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）（右）和台灣拳后林郁婷（左）有「XY染色體」。（圖／X）
Khelif成為阿爾及利亞國民英雄

不過最終Khelif不受外界干擾，成功用金牌令所有質疑者屈服，阿爾及利亞的國民也從始至終的支持Khelif，大部分的人們認為這些惡意的言論及批評是種族歧視下的產物，無一不為Khelif挺身而出，歸國後更是熱情的迎接國民英雄回來。

本次巴黎奧運同病相憐的林郁婷，同樣用5：0擊潰波蘭對手奪金，Imane Khelif和林郁婷都用實力粉碎謠言，獲得國人的尊敬。

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