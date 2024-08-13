台中知名求婚餐廳「窩草」放彩煙不是第一次？民代：夜晚常被檢舉
台中市霧峰區知名的美式求婚餐廳「窩草的日子」，前天在戶外施放彩煙引起轟然巨響，環保局人員上午前往稽查，表示依掌握的影片初步判定違反《空污法》第32條規定，將處以1500元以上、5百萬元以下罰鍰。市議員張芬郁表示，這家餐廳已不是第一次燃放煙火，先前常有民眾陳情，反映噪音及煙火空氣污染，也曾通報環保局，但因噪音和短暫空污事後較難判定，只能先以勸導為主。
記者顏幸如／台中報導
台中市「窩草的日子」不僅以親子、寵物友善餐廳聞名，且是當地著名的求婚、美式婚宴、生日趴勝地，店家會依顧客需求進行客製化鋪排。前天中午有客人在戶外舉辦性別派對，因施放彩煙遭被驚嚇的客人上網投訴。
環保局人員今（13）日上午前往稽查，股長劉祥兆表示，依《空氣污染防治法》第32條第1項第1款規定，餐廳已有「產生明顯之粒狀污染物，散布於空氣或他人財物」之事實，環保局將釐清實際污染行為人身分後依法辦理，至於確定處罰金額，則待進一步會議討論。由於事發當時非晚上10時至翌日上午8時禁止時段，亦非全日管制區域，因此不適用《噪音管制法》。
餐廳張姓女主管說，當天是應客人需求，才請施放廠商配合，現在已全面停止這項活動，對於造成客人驚嚇再次表示歉意。
消防局則指出，彩煙施放時，會以不同顏色煙霧，在空中呈現出漸層飄逸畫面，但若大量施放，恐因煙霧彌漫造成噪音及空氣污染，嚴重影響附近民眾生活品質，國外已有因此引發野火，造成消防員殉職而遭判刑的慘痛案例發生。
市議員張芬郁表示，她從之前就關注這家餐廳，因為常有民眾陳情，指餐廳夜晚常有噪音及燃放煙火問題，也曾通報環保局到場勘查，惟因噪音事後較難判定，只能先以勸導為主。如今更傳出舉辦性別趴使用粉塵，造成同時段客人耳朵及眼睛不舒服，相關單位應該加強管理，餐廳也應禁止使用危及人體的粉塵。張芬郁同時質疑，該餐廳是否為農地卻進行非農業使用？農業局應該主動了解。