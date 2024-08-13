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台積電尾盤奮力一拉翻紅、終場收941元　台股同步翻紅、上漲23點

▲台北股市今（13）日神龍擺尾，終場上漲23.31點或0.11%，收在21796.57點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（13）日神龍擺尾，終場上漲23.31點或0.11%，收在21796.57點。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（13）日神龍擺尾，雖然開盤小漲42.81點、以21846.07點開出，隨後在買單挹注下最高一度來到21886.63點，不過隨後在賣壓襲擊下，盤中翻黑，不過還是有力量在默默支持台股，尾盤在台積電翻紅的帶動下，大盤終場上漲23.31點或0.11%，收在21796.57點，不過日K還是結束連2紅，成交量縮小到3427.5億元。

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中小型股表現相對強勁，櫃買指數雖然早盤一度跳水翻黑，不過隨後在買盤力撐下翻紅，終場上漲1.48點或0.58%，收在256.99點，日K連3紅，成交量為951.16億元。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、鴻海、華南金、昆盈、中信金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、中興電、雙鴻、廣達。

權值股漲多跌少，台積電以945元開出，上漲5元，不過隨後在賣單調節下，最低來到937元、下跌3元，不過尾盤在買單拉抬下成功翻紅，終場上漲1元或0.11%，收在941元，貢獻大盤指數就有8點；鴻海則是表現相對強勁，今日以180元開出、上漲4元，盤中最高來到183元，終場上漲5元或2.84%，收在181元，貢獻大盤指數就有25點，也就是說今日的漲點都是鴻海貢獻的；聯發科則是下跌15元或1.28%，來到1160元。

鴻海出頭撐盤，也帶動鴻家軍動起來，京鼎、陽程、訊芯-KY亮燈漲停，建漢上漲逾6%，樺漢上漲逾1%。

被動元件也有表現，蜜望實、聚鼎亮燈漲停，雷科上漲逾6%，光頡、富致上漲逾4%，天揚上漲逾2%。

IC設計股也漲勢整齊，倚強科亮燈漲停來到51.5元，凌陽創新、創惟上漲逾6%，世芯-KY、力旺上漲逾5%，神盾、九暘上漲逾4%，原相、九齊上漲逾3%。

MSCI（明晟）今日凌晨公布最新的季度調整，台股在全球標準型指數無新增、剔除台塑化1檔，因此拖累台塑化股價下跌逾3%，來到61.2元，領跌油電燃氣類股，拖累類股指數下跌逾2.5%，位居個股跌幅排行冠軍。連帶塑化股也同步走低，類股指數下跌2.3%，南亞下跌逾3%，台化、台塑、中石化下跌逾2%，國喬、三芳、再生-KY下跌逾1%。

此外，航運股也同樣熄火表態，類股指數下跌逾1 %，萬海領跌下跌逾4%，陽明下跌逾2%，慧洋-KY、華航、台驊投控下跌逾1%。

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