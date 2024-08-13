台積電尾盤奮力一拉翻紅、終場收941元　台股同步翻紅、上漲23點

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權值股漲多跌少，台積電以945元開出，上漲5元，不過隨後在賣單調節下，最低來到937元、下跌3元，不過尾盤在買單拉抬下成功翻紅，終場上漲1元或0.11%，收在941元，貢獻大盤指數就有8點；鴻海則是表現相對強勁，今日以180元開出、上漲4元，盤中最高來到183元，終場上漲5元或2.84%，收在181元，貢獻大盤指數就有25點，也就是說今日的漲點都是鴻海貢獻的；聯發科則是下跌15元或1.28%，來到1160元。
鴻海出頭撐盤，也帶動鴻家軍動起來，京鼎、陽程、訊芯-KY亮燈漲停，建漢上漲逾6%，樺漢上漲逾1%。
被動元件也有表現，蜜望實、聚鼎亮燈漲停，雷科上漲逾6%，光頡、富致上漲逾4%，天揚上漲逾2%。
IC設計股也漲勢整齊，倚強科亮燈漲停來到51.5元，凌陽創新、創惟上漲逾6%，世芯-KY、力旺上漲逾5%，神盾、九暘上漲逾4%，原相、九齊上漲逾3%。
MSCI（明晟）今日凌晨公布最新的季度調整，台股在全球標準型指數無新增、剔除台塑化1檔，因此拖累台塑化股價下跌逾3%，來到61.2元，領跌油電燃氣類股，拖累類股指數下跌逾2.5%，位居個股跌幅排行冠軍。連帶塑化股也同步走低，類股指數下跌2.3%，南亞下跌逾3%，台化、台塑、中石化下跌逾2%，國喬、三芳、再生-KY下跌逾1%。
此外，航運股也同樣熄火表態，類股指數下跌逾1 %，萬海領跌下跌逾4%，陽明下跌逾2%，慧洋-KY、華航、台驊投控下跌逾1%。