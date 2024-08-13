宇多田光演唱會太陶醉！粉絲樂PO片段 主辦方急喊：別再違規上傳
日本歌后宇多田光上週首度來台舉辦「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」演唱會，現場歌迷陷入回憶殺，頻頻將手機錄到的影片上傳到社群分享，此舉卻造成主辦方大鴻藝術困擾，特別發文制止，「大家不要再違規上傳影片了啦！」
記者薛羽彤／綜合報導
日本天后宇多田光出道25年終於首度來台開唱，8月10日、11日在台北小巨蛋演出，還以中文和萬名粉絲互動，她每演唱完一首歌亦都會說「謝謝」，相當有禮貌。雖然演唱會沒有明文禁止禁止手機拍攝、錄影，但仍有許多歌迷將演唱會片部分段上傳到社群引發爭議，也讓主辦單位大鴻藝術在臉書上呼籲，「大家不要再違規上傳影片了啦！」宇多田光的團隊也會陸續在YouTube頻道釋出演唱會相關花絮，請歌迷停止分享自己在演唱會錄影、錄音的片段。
出道25年都沒來過台灣！宇多田光「忍住淚」道歉
在10日的演出中，《BAD MODE》演唱完畢後，宇多田光到後台換第二套服裝，獻唱完《Anata》後她說：「今天最旁邊的畫面（指大螢幕）是多加的，因為希望能讓大家都可以看得到！這場是出道25週年巡迴演唱會，我想跟大家一起慶祝25週年，因為一直感受到大家的支持….」話說到一半，宇多田光突然哽咽，對於出道25年才來到台灣而感到抱歉，「這次是出道25年，是大家跟我一起的25年，我一直都知道大家在支持著我，我一直想說我花了25年才來到這裡，我很抱歉…我沒有來過這裡表演，但你們讓我很驚豔，我真的很感謝。」