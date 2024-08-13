陳怡叡才爆熱戀千億富二代！突曝重磅喜訊：2年前就想做了
29歲樂天女神陳怡叡（Yuri）因擁有超高顏值，被封為「地表最美啦啦隊」，在演藝圈內身為超強發電機的她，也曾和藝人春風、毛弟（邱宇辰）、奧運好手王齊麟傳出戀情，近日又被週刊爆料和身家1400億的鞋業富二代交往，不過經紀人出面否認。而她現在也撇開緋聞，宣布好消息，就是她即將推出個人首張EP《Catch Yu》，她透露在2年前就已萌生這個念頭，經過近1年的籌備，終於實踐計畫，Yuri表示，「真的非常感動，也好期待大家第一時間的反應！」
記者朱祖儀／綜合報導
Yuri從小有唱跳夢 2年前就萌生發片念頭
Yuri出道以來積極迎向各領域的挑戰，成為啦啦隊女孩裡最跨領域的「全能女神」，不僅是電視劇、電影演員、節目主持人等，現在還準備發行個人首張EP《Catch Yu》。提到這次推出個人作品的心情，Yuri透露，「2年前就想做這件事了，一直都有個唱跳歌手夢，尤其小時候就非常喜歡唱歌跳舞，蔡依林、王心凌、楊丞琳是我學生時期的偶像，那時候就夢想將來也能向她們看齊！」
此外，第一次發行作品就嘗試編曲及作詞的Yuri也直呼，這是在籌備過程中讓她感到最具挑戰的事，「記得第一次寫歌時坐在錄音室發呆了一個小時，完全沒有想法，後來製作人一步步引導，才慢慢進入狀況。」笑說剛開始聽自己寫完的第一首歌時，竟然有害羞的感覺，隨著時間，她也逐漸感到自己的進步並獲得公司的肯定；能夠依照自己的心意跟想法創作寫詞，這是她這次籌備過程中覺得很有意義的地方。
第一首主打同名單曲〈Catch Yu〉，創作概念來自於「catch Yuri」，將過去觀眾總在球場上用鏡頭捕捉Yuri的情境轉換成第一人稱，這次換Yuri來抓住大家的目光，Yuri說：「在球場應援8年，最印象深刻的就是台下拿著相機的球迷們。」因此在首次創作的音樂作品中，Yuri除了想將粉絲、球迷寫進歌曲，更想呈現女孩專屬的勇敢與自信。她更透露6月在球場第一次表演這首歌時，因為太緊張，甚至還找樂天的隊友們助陣，事後忍不住直呼，「她們每個人明明每個都是數一數二的C中之C（Center），卻願意來幫小女子在下我，站台一起跳單曲，我真的要跪了！」
隨著單曲推出，Yuri也搶先獻給粉絲福利，將在8月31日在NUZONE展演空間，舉辦「Yuri陳怡叡 首張個人EP《Catch Yu》新歌粉絲同樂會」，並以限量發售票券入場。屆時粉絲不但能在見面會上與Yuri近距離互動、玩遊戲；只要購票，更能現場購買未來不另行發售的「限定周邊」。Yuri透露，「除了會有新歌〈Catch Yu〉完整的現場表演，還有另外兩首還沒推出的單曲會搶先在粉絲會上現場首唱！當然還有一些神秘嘉賓，請大家敬請期待！」