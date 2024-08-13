本土M痘上週增5例「4人未打疫苗」　疾管署：疫情持續升溫

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防疫醫師鄔豪欣指出，上週（8月6日至8月12日）感染M痘的5例個案皆為本國籍青壯年男性，居住縣市包括4例北部、1例南部，發病日介於7月29日至8月4日，是因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，其中4例未曾接種過M痘疫苗。
另外，依據世界衛生組織（WHO）與各國監測資料，今年全球疫情緩升，但在非洲區5月起疫情明顯上升，原僅流行在剛果民主共和國(DRC)東部的Ib亞型病毒，近期陸續擴散至鄰近國家，有鑑於Ib亞型病毒相較全球流行之IIb亞型，致死率較高（DRC整體致死率約3.6%），WHO也將開會評估是否構成國際關注公共衛生緊急事件。
至於鄰近國家、地區，疾管署提到，中國大陸、越南、泰國疫情持續，澳洲自5月起出現明顯疫情，截至7月累計報告192例，而且病例數仍持續上升，仍須密切監測發展趨勢。
疾管署提醒，符合公費M痘疫苗接種條件的民眾，包括在近1年有風險性行為者，例如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等，以及過去曾罹患性病或性接觸對象有前述任一情形者等，都應盡早完成2劑疫苗接種。
疾管署提醒，接種第1劑M痘疫苗14天後對疾病的保護力僅有40%至80%，而而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。
疾管署統計，今年8月11日為止，已有8萬1256人接種M痘疫苗，其中完成2劑疫苗接種者有5萬3503人，仍有2萬7753人僅接種第一劑疫苗，提醒尚未完成第2劑接種者也應盡早完成以達完整保護力。
疾管署提醒，如有前往國內外的風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，務必要適當保護自己，減少暴露的風險。如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒（寒顫）、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。