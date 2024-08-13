巷仔內／「煙花」璀璨逆襲？耗損東部兵力　烏克蘭跨境攻俄為哪樁

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首先，就如俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）所說，烏克蘭希望奪取盡可能多的土地，並擴展到鄰近的別爾哥羅德，以增加談判籌碼，哪怕無法堅持太久，也可藉此引起俄羅斯當地的混亂，測試克里姆林宮的底線。至於莫斯科的態度也很明確，就是「把敵人全部驅逐出去」。
其次，這次入侵庫爾斯克，也可能是烏克蘭要迫使俄羅斯，從烏東撤離部分兵力，重新部署軍隊的計畫一環，並藉由限制俄羅斯轉移後備力量，減輕烏克蘭在前線的部分壓力，從而鼓舞烏軍士氣。
最後，就是釋放訊息給西方和國際盟友，「烏克蘭仍在戰鬥中」，尤其是在美國大選之前。俄烏戰爭已持續2年多，最大的援助國-美國，國內對於是否該繼續援烏的意見越來越分歧，而且目前看來，不支持挺烏的川普贏面不小，面對有力友邦潛在的風向轉變，烏克蘭或許意識到，必須在被迫坐到談判桌前，就先做點什麼。
貳、為何說這可能是一場「煙火秀」的攻擊？
烏克蘭入侵庫爾斯克，是一次大膽而冒險的舉動，雖然有機會重塑衝突進程、為烏克蘭在未來的談判中，取得更多籌碼，但也伴隨巨大的風險。
相較於俄國，烏克蘭的徵兵實力已處於弱勢，調兵進入俄國境內，又會耗費大量東戰線的人力，當彼此都調兵北上時，東戰線開出的許多機會，將被尚有兵力的一方掌握。
而且，烏克蘭也缺乏長期佔領所需的資源，換句話說，基輔不太可能保住它進軍庫爾斯克，打下的所有俄羅斯領土，因為光是要維持，就必須持續向該地區派遣更多的部隊、坦克，以應對俄羅斯越來越多的反擊。
庫爾斯克本身距離東戰線不算很近，也沒有後續兵源支持遠方作戰，形同孤軍深入，試想要是烏克蘭真帶走數萬人北上，好幾個城市都將陷落。
再者，白俄羅斯是俄羅斯的親密盟友，指控烏克蘭在入侵庫爾斯克期間，侵犯了白俄羅斯領空，並開始動員軍隊至邊境，來因應庫爾斯克的局勢。如果俄羅斯軍隊未即時擊退烏克蘭，白俄羅斯的介入，則可能會使烏克蘭的戰略計算變得更加複雜，甚至開闢出一條新戰線。
叁、圍魏救趙、圍點打援？以上皆非？
烏克蘭的這起「反攻」，沒有更多援軍與盟國加入，自身人力也短缺，卻祭出這樣的戰術，不排除也牽涉到代理人戰爭裡，一場打給金主跟主和派的表演戰。
美國11月就要舉行總統大選，基輔此舉，算是回報美國民主黨的選情，如果民主黨可以贏，明年烏克蘭才有機會再拿金援，否則戰爭會更難打下去。因此，烏克蘭才放掉那些過於艱硬的東戰線據點，選擇沒有防禦的俄羅斯境內，來場煙火秀。
庫爾斯克之役無謂輸贏，無論11月過後由誰入主白宮，美國的烏克蘭政策或許都會有所改變。至於澤倫斯基能否把握住機會，進行一場改變或加速戰爭動態的豪賭、在談判過程爭取到更大影響力，後續拭目以待。
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