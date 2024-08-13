Curry奧運射爛法國！地主國集體崩潰 麥當勞氣到想「下架1商品」
2024巴黎奧運，美國男籃組出「復仇者聯盟」陣容，成功拿下全勝保住金牌，首度參加奧運的柯瑞（Stephen Curry）雖然預賽表現不佳，但4強後找回頂尖身手，尤其金牌戰轟下24分，末節最後3分鐘連續投進4顆三分球，把地主法國射得暈頭轉向，未能在自家見證國家隊奪金，法國球迷雖然難過，但對 Curry 表現也只能讚嘆，法國麥當勞官方甚至開玩笑表示，未來四年內要「下架咖喱醬」，掀起場外另一波話題。
記者張志浩／綜合報導
巴黎奧運男籃金牌戰，美國和法國一路激戰，雖然美國長期保持領先，但下半場法國急起直追，第四節一度只落後3分，不過36歲首度參與奧運的 Curry 展現巨星價值，最後3分鐘關鍵時刻連續飆進3分，其中一球還是在面對2位法國球員的包夾下，硬拔3分飆進，讓現場法國球迷從充滿希望變為感到絕望，率隊以98：87擊敗法國，順利拿下金牌。
法國男籃巴黎奧運也是組出近期國際賽最豪華陣容，包含文班亞馬（Victor Wembanyama）在內有多位 NBA 球員，但未能突破美國對這面高牆，繼2000年雪梨奧運、2020年東京奧運後，第3次敗給美國隊，身為奧運地主的法國球迷雖進帳一面銀牌，但仍感到無比惋惜。
奧運金牌賽後 Curry 的表現讓全球看得目瞪口呆，不少法國球迷落下淚水，甚至崩潰到借酒消愁，而法國麥當勞更是在官方 IG 表示：「基於眾所週知的原因，我們正考慮下架咖哩調味醬」，球迷們紛紛表示「這真的太痛苦了」、「短時間別讓我看到 Curry 這個詞」、「家裡和咖哩相關的食材都丟了，RIP」。
當然，法國麥當勞的這則貼文主要還是應景為主，除了表達愛國情懷，也是要讚賞 Curry 的表現無話可說，麥當勞法國分公司的發言人接受 CNN 採訪也表示：「這只是一個玩笑，是對昨天籃球比賽和柯瑞出色表現的幽默回應。」