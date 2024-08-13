曾經中職長槍代表人物、還締造過亞洲紀錄！　郭嚴文經典生涯回顧

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從新人年開始郭嚴文就站穩「暴力猿」打線二壘手位置，跟隨著球隊開創「桃猿王朝」，同時也是當時中職長槍二壘手的代表人物之一，郭嚴文的打擊特性不愛選球，非常喜歡第一球就出手攻擊，也因此被球迷戲稱是「一球郭」，但靠著他本身極度優異的準確擊球能力，還是能讓他持續繳出穩定的打擊成績，且獲獎無數更多次入選國家隊，在2015球季所創下的單季連續安打場次33場至今仍是中華職棒紀錄，同時也和日本職棒廣島東洋鯉魚的高橋慶彥並列亞洲職棒紀錄。
「一球郭」繩締造亞洲職棒紀錄
他的守備功力雖不到頂級，但卻非常穩定，除了帶給當時桃猿二壘防區十足的安心感，在國際賽也絲毫不含糊，2023的世界棒球經典賽，中華隊面對宿敵南韓，三局上南韓強打李大浩擊出深遠飛球落地，一壘的南韓跑者趁勢要攻回本壘卻被中華隊精彩防守擋下形成重要的出局，除了中華隊外野手林哲瑄的雷射肩以及捕手高志綱的用生命捍衛本壘板外，擔任二壘手的郭嚴文準確的站位及快速的轉傳也是這個精采Play的關鍵。
但隨著傷勢及年紀漸長，郭嚴文漸漸被桃猿隊移出未來藍圖，在2023年底球季結束後被球隊放在60人保護名單外，儘管當時桃猿仍有意與郭嚴文洽談合約，但在考量發揮空間後，郭嚴文選擇投入味全龍懷抱，他也在今年展開職棒第二春，目前在球隊定位雖多半是代打部隊或代班一壘手，但他發揮老大哥的經驗價值帶領這批新生龍將衝擊衛冕霸業。