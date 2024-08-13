巴黎奧運「3項目」被統治了！金牌得主都是同國籍　中國狂掃13金

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本屆巴黎奧運一共舉辦32種大項賽事，各國都派出國內實力最強的選手出賽，因此拿到奧運金牌，得主絕對可以自稱是目前世界最強選手。每個國家都會有格外擅長的項目，但奧運競爭相當激烈，許多實力堅強選手也都很容易爆冷敗陣。
然而本屆巴黎奧運的跳水、桌球項目之中，中國完全統治了這兩個項目，包辦所有小項的13面金牌，韓國則是在射箭的男子、女子、男團、女團、混合團體項目包辦5面金牌，一塊都沒有給其他國家拿到，3個項目的金牌得主全部都來自同一個國家。
中國統治桌球、跳水項目！國內賽強度比奧運更扯
事實上，桌球這項運動在中國被奉為「國球」，幾乎可以說是全民運動，包含亞錦賽、世錦賽、亞運等賽事的獎牌，過去數十年幾乎都由中國所壟斷。甚至還有一種說法是，中國內部的國家隊集訓，比賽強度甚至比奧運會還要激烈，競爭名額也是擠破頭，若選手出國後失利了，很容易就被後起之秀取代。
跳水項目也是同理，自1984年洛杉磯奧運以來，跳水項目一共產生64面金牌，中國就囊括了47面，並在今年奧運首度包辦所有跳水項目的金牌，把8面金牌通通帶回中國。
南韓射箭稱霸奧運40年！人才培養無斷層選手壓力超大
事實上，過去南韓媒體就曾報導，在南韓要入選射箭代表隊，比在奧運賽場上要取得獎牌還要更困難，內部選拔賽的強度也比奧運還要誇張，甚至在東京奧運奪下3面金牌的23歲選手安山，都因為在內部選拔時只排21名，無緣進軍巴黎奧運。
南韓女子射箭代表隊更是自 1988 年到 2024 年這36年間，完成10連霸從未讓出奧運金牌。而且南韓射箭協會的選拔賽過程完全公開透明，選手個人名氣與人脈完全派不上用場，只有每一發射出去的箭矢分數，才能讓選手成為代表隊。
此外，南韓從1980年代開始，就相當重視射箭人才的養成，到了近年還加入了AI機器人協助，讓選手與之對決，藉此培養出選手的穩定性，因此在奧運射箭賽是中，才會常常看到其他國家選手已經因為疲勞失準射出8分，但南韓選手依舊穩定射出10分中反差感。
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