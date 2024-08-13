中國奧運獎金排名公開了！樊振東、全紅嬋掉出前5名　領最多是她

快訊／中國女將何冰嬌驚傳退役？才剛勇奪巴黎奧運羽球女單銀牌

▲中國選手何冰嬌在巴黎奧運女單收下銀牌，傳出退役，未來不再參加國際賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國選手何冰嬌在巴黎奧運女單收下銀牌，傳出退役，未來不再參加國際賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運女單決賽，中國選手何冰嬌不敵韓國「天才少女」安洗瑩收下銀牌，沒能拿下夢寐以求的金牌榮耀，但她在這屆奧運會結束後，傳出已經跟世界羽球聯盟（BWF)申請宣布退役，未來將不參加賽事。何冰嬌生涯拿下320勝121敗，2022年曾在德國公開賽、南韓大師賽、丹麥公開賽與法國公開賽奪冠，也是中國史上第一位在法國賽奪下2座女單冠軍的選手。

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何冰嬌退役　曾是小戴敵手

何冰嬌過去曾多次對戰台灣羽球一姊戴資穎，可說是相當敬佩的對手。不過今年巴黎奧運女子羽球單打，戴資穎因傷退出，這也讓許多球迷不捨。

何冰嬌在這次奧運四強賽，曾跟西班牙天后瑪琳（Carolina Marin）打到天昏地暗，最後瑪琳確認是十字韌帶斷裂，所以被迫坐輪椅退賽。

何冰嬌在頒獎典禮也貼心拿出西班牙的小徽章，為瑪琳無法在奧運金牌戰出賽感到遺憾，也贏得不少球迷芳心。

來自江蘇蘇州、現年27歲的何冰嬌，是當前羽球女子單打名將，世界排名第七，她曾獲得兩屆蘇迪曼盃與兩屆優霸盃金牌，並在杭州亞運女單拿到銅牌。

事實上，在何冰嬌被傳退役之前，本屆賽事飽受輿論壓力的陳雨菲，在奧運後也傳出暫時要告別羽壇。世界羽聯13日下午宣布，何冰嬌正式向世界羽聯提出退役申請，將不再參加國際級別賽事，官網報導指出她還是會繼續參加中國國內賽事，目前BWF官網榜單已經看不見她的名字，第8名後的選手排名集體上升1名。

何冰嬌生涯拿下320勝121敗，2022年曾在德國公開賽、南韓大師賽、丹麥公開賽與法國公開賽奪冠，也是中國史上第一位在法國賽奪下2座女單冠軍的選手。

▲中國女將何冰嬌報了東京奧運女單4強落敗之仇，在巴黎奧運擊敗隊友陳雨菲，讓後者衛冕失敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國女將何冰嬌報了東京奧運女單4強落敗之仇，在巴黎奧運擊敗隊友陳雨菲，讓後者衛冕失敗。（圖／美聯社／達志影像）

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