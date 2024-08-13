快訊／中國女將何冰嬌驚傳退役？才剛勇奪巴黎奧運羽球女單銀牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
何冰嬌過去曾多次對戰台灣羽球一姊戴資穎，可說是相當敬佩的對手。不過今年巴黎奧運女子羽球單打，戴資穎因傷退出，這也讓許多球迷不捨。
何冰嬌在這次奧運四強賽，曾跟西班牙天后瑪琳（Carolina Marin）打到天昏地暗，最後瑪琳確認是十字韌帶斷裂，所以被迫坐輪椅退賽。
何冰嬌在頒獎典禮也貼心拿出西班牙的小徽章，為瑪琳無法在奧運金牌戰出賽感到遺憾，也贏得不少球迷芳心。
來自江蘇蘇州、現年27歲的何冰嬌，是當前羽球女子單打名將，世界排名第七，她曾獲得兩屆蘇迪曼盃與兩屆優霸盃金牌，並在杭州亞運女單拿到銅牌。
事實上，在何冰嬌被傳退役之前，本屆賽事飽受輿論壓力的陳雨菲，在奧運後也傳出暫時要告別羽壇。世界羽聯13日下午宣布，何冰嬌正式向世界羽聯提出退役申請，將不再參加國際級別賽事，官網報導指出她還是會繼續參加中國國內賽事，目前BWF官網榜單已經看不見她的名字，第8名後的選手排名集體上升1名。
何冰嬌生涯拿下320勝121敗，2022年曾在德國公開賽、南韓大師賽、丹麥公開賽與法國公開賽奪冠，也是中國史上第一位在法國賽奪下2座女單冠軍的選手。
驚傳
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。