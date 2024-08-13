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大盤震盪沒在怕！專家建議：長線布局高純度AI海外股票ETF

▲根據最新資料顯示，ETF的戶數單月全數續增，除了高息ETF，存股族也多瞄準高純度AI海外股票ETF進行長線布局。（圖／NOWnews資料照）
▲根據最新資料顯示，ETF的戶數單月全數續增，除了高息ETF，存股族也多瞄準高純度AI海外股票ETF進行長線布局。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安/台北報導

全球股市震盪，台股也無法獨善其身，不過，根據最新資料顯示，ETF的戶數單月全數續增，除了高息ETF，存股族也多瞄準高純度AI海外股票ETF進行長線布局，其中，00757單月吸引超過2千戶搶進，專家表示，生成式AI尚在起步階段，整體發展趨勢不變，未來將有爆發式成長。

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台股近幾週宛如坐大怒神般大漲大跌，然而，觀察證交所7月定期定額交易戶數統計，ETF的戶數單月全數續增，除了高息ETF，存股族也搶賺AI財，瞄準高純度AI海外股票ETF進行長線布局。

其中，包辦全球十大科技天王的統一FANG+ETF（00757）單月吸引2390戶搶進，月增幅度17.79%，在20檔ETF中躍居成長之冠，整體戶數衝到1萬5823戶也超車成為存股族最愛的海外股票型ETF。

統一投信表示，00757僅有10檔成分股，但檔檔都是創新成長型高科技龍頭股，上半年引領美股狂飆的「七巨頭」，00757全數直接擁有。正因為00757的成分股都是科技領頭羊，其定期定額績效大多名列前茅。

據統計，截至7月底，00757一年、兩年、三年的定期定額報酬率分別為30%、72.98%、80.38%，存五年更翻倍、達125.34%，其中，兩年、三年、五年定期定額報酬率都是同類族群之冠。

法人指出，短線AI股受「地表最強AI晶片」的輝達Blackwell架構晶片遞延出貨而震盪，但相關AI晶片只是遲到，不是不到。市場調查機構集邦科技（TrendForce）預估，2025年Blackwell平台將占輝達高階GPU逾8成，並促使輝達高階GPU系列的出貨年增率上升至55%。

此外，據外媒報導，包括微軟、谷歌、臉書母公司Meta和電商巨頭亞馬遜在內的客戶，以及 OpenAI等人工智慧新創企業，都排隊訂購輝達最新一代晶片，以建立下一代人工智慧系統。

投資專家表示，整體AI發展趨勢不變，生成式AI的普及尚在起步階段，未來數年內將呈現爆發式成長。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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