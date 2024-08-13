澳洲霹靂舞選手「鹹魚袋鼠舞」被笑爛！孫振霸氣挺：她很Hip-hop

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Rachael Gunn. Full performance. #Paris2024 pic.twitter.com/9UMJvI9AU0雖然比賽中未獲評審青睞，同時又飽受外界批評，但瑞根表示「我是來為奧運帶來創意的」，不畏大家的嘲諷言語；中華隊霹靂舞選手孫振（Quake）也於社群媒體「Treads」上發文表示「這或許不體育，但很藝術，而且很hip-hop」。
— Avalanche (@Avalanche_Me) August 11, 2024
孫振表示「澳洲Bgirl瑞根在賽後被大量圈外（或半圈內？）的觀眾攻擊，確實以現行的評判系統來說她的技術明顯不足，但以一個霹靂舞創作者來說相當不簡單，她敢在奧運這樣做，一生一次耶！」、「她沒有要贏任何人，她是來贏自己的」、「她做了一件沒人敢做，或沒有人想到的事」，他也認為「有質疑就會進步」，希望大家能更包容，欣賞多元的體育形式。
瑞根在比賽舞蹈中使用很多澳洲在地元素，36歲的她是澳洲麥覺理大學的傳播、創意藝術、語言與文學系講師，同時也專攻「霹靂文化政治」的研究，曾於2023年獲得霹靂舞大洋洲錦標賽金牌。
根據2028洛杉磯奧運公佈的自選項目，未將霹靂舞列入比賽項目內，2032年的布里斯本奧運是否再將霹靂舞納入也未知，若觀眾想觀看大型霹靂舞賽事，可把握2026年名古屋亞運。