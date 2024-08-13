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澳洲霹靂舞選手「鹹魚袋鼠舞」被笑爛！孫振霸氣挺：她很Hip-hop

▲澳洲霹靂舞代表瑞根以「袋鼠跳」、「鹹魚舞」及各種特殊舞步引發議論，許多網友批評她在奧運場上「搞笑」。（圖／達志影像／美聯社）
▲澳洲霹靂舞代表瑞根以「袋鼠跳」、「鹹魚舞」及各種特殊舞步引發議論，許多網友批評她在奧運場上「搞笑」。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉彦誼／綜合報導

霹靂舞（Breaking）今年首次登上奧運舞台，「DJ即興音樂」及「選手臨場反應」為一大特色，吸引眾多眼球。澳洲霹靂舞代表瑞根（Rachael Gunn）以「袋鼠跳」、「鹹魚舞」及各種特殊舞步引發議論，許多網友批評她在奧運場上「搞笑」，在社群寫下負面評論，但中華隊霹靂舞好手孫振發文力挺，稱讚澳洲選手「其實很Hip-hop」。

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在霹靂舞循環賽階段3個回合中，瑞根的舞步沒有得到評審的任何一分青睞，止步分組賽，因表現風格與傳統有異，她的「抽象舞蹈」在網路上迅速爆紅，大批網友認為瑞根「根本是去搞笑的」、「很丟臉」、「還以為是現場叫上來的觀眾」，尤其模仿袋鼠的動作令瑞根受到網友猛烈嘲笑與抨擊。

雖然比賽中未獲評審青睞，同時又飽受外界批評，但瑞根表示「我是來為奧運帶來創意的」，不畏大家的嘲諷言語；中華隊霹靂舞選手孫振（Quake）也於社群媒體「Treads」上發文表示「這或許不體育，但很藝術，而且很hip-hop」

▲中華隊霹靂舞選手孫振於社群媒體上發文表示「這或許不體育，但很藝術，而且很hip-hop」。（圖／翻攝自Treads）
▲中華隊霹靂舞選手孫振於社群媒體上發文表示「這或許不體育，但很藝術，而且很hip-hop」。（圖／翻攝自Treads）
孫振表示「澳洲Bgirl瑞根在賽後被大量圈外（或半圈內？）的觀眾攻擊，確實以現行的評判系統來說她的技術明顯不足，但以一個霹靂舞創作者來說相當不簡單，她敢在奧運這樣做，一生一次耶！」、「她沒有要贏任何人，她是來贏自己的」、「她做了一件沒人敢做，或沒有人想到的事」，他也認為「有質疑就會進步」，希望大家能更包容，欣賞多元的體育形式。

瑞根在比賽舞蹈中使用很多澳洲在地元素，36歲的她是澳洲麥覺理大學的傳播、創意藝術、語言與文學系講師，同時也專攻「霹靂文化政治」的研究曾於2023年獲得霹靂舞大洋洲錦標賽金牌。

根據2028洛杉磯奧運公佈的自選項目，未將霹靂舞列入比賽項目內，2032年的布里斯本奧運是否再將霹靂舞納入也未知，若觀眾想觀看大型霹靂舞賽事，可把握2026年名古屋亞運。


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