攜手日本政府基金！開發資本成立跨境創新基金　規模上看1億美元

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Cool Japan Fund CEO兼COO川崎憲一表示，透過跨境創新基金，日本和台灣的新創公司將在食品、媒體/內容、生活方式和旅遊等各個領域合作，為兩地的發展做出貢獻。
自去年3月成立至今的創新加速器日本辦公室已然成為台日新創交流平台，更是台灣新創產業前進日本的起點。開發創新基金總經理郭大經指出，去年首先成立日本創新加速器空間提供台日雙方新創業者落地相關服務及產業交流，今年進一步成立台日基金，成立的願景是打造一個台日新創共同市場。
郭大經進一步分析，開發跨境創新基金的重要的目標是協助新創國際化。新創開打國際盃最需要的資源包括資金及在地人脈網絡。在地資源相對困難而且重要，找到對的合作夥伴，即為落地最重要的入門磚。中華開發除了提供資金，也為台日雙方找到關鍵的合作夥伴。
在中華開發的關係網絡串連下，日本政府基金Cool Japan Fund、台灣政府國發基金及產業投資人，代表的是台灣在地資源與日本落地資源的結合，將有效促進台日新創及大型企業進行產業創新與交流。開發跨境創新基金期望打造一個全新的台日新創共同市場，讓台灣新創公司在成立的第一天，就可以把日本當作HOME MARKET，而日本新創則因為台日文化及地域之優勢，可以把台灣作為出海的第一站，進而攜手台灣新創進軍國際。
開發跨境創新基金看好日本新創投資領域包括移動互聯網、數位轉型、人工智慧/區塊鏈及生活產業等。郭大經指出，日本投資界看好台灣的是科技相關產業，而台灣看好日本的是生活服務相關產業。開發跨境創新基金將結合各方資源，打造台日新創界最完整的資源平台及跨境共同市場。