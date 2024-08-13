韓國「酒駕系偶像」TOP 10出爐！世界男團BTS SUGA離譜酒測值奪冠

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在酒駕方面，韓國的懲處相當嚴重，日前再度修法，將吊銷駕照的門檻從破0.1%調到超過0.08%即吊銷。無論是否有發生事故，偶像、演藝人員等酒駕者一旦曝光，將無法登上韓國3大電視台的音樂節目，也無法出演無線台的綜藝，等同於直接被娛樂圈封殺。酒駕藝人連同所屬團體都會被貼上「劣跡」的標籤，倘若被判刑，即使日後著重在海外活動，也會因前科紀錄，到每個國家都需另外辦理手續，粉絲們雖然心痛，但會有如此激烈的退團呼聲也與此有關 。
【韓國酒駕系偶像TOP 10】
1.SUGA（防彈少年團）／2024年／酒測值：0.227%
2.金賽綸／2022年／酒測值：0.227%
3.南太鉉（前Winner）／2023年／酒測值：0.114%
4.文俊英（前帝國之子）／2018年、2022年／酒測值：0.113%
5.李宰鎮（水晶男孩）／2011年／酒測值：0.087%
6.申彗星（神話）／2007年、2022年／酒測值：0.097%，2022年拒絕酒測被捕，判刑6個月、緩刑1年
7.強仁（Super Junior）／2009年、2016年／酒測值：0.082%、0.05%
8.林煐岷（前AB6IX）／2020年／酒測值： 0.08%以上
9.Lizzy（前After School）／2021年／酒測值： 0.08%以上
10.許燦（Victon）／2022年／酒測值： 0.08%以上