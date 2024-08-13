籃籃新歡是味全龍球員！郭嚴文握門禁卡深夜進香閨　兩人關係曝光

韓國「酒駕系偶像」TOP 10出爐！世界男團BTS SUGA離譜酒測值奪冠

▲韓國男子偶像天團BTS（防彈少年團）成員SUGA（閔玧其）日前爆發酒駕爭議，一測酒測值竟高達0.227%，韓網也藉此大盤點「歷代酒駕系偶像」。（圖／agustd IG）
▲韓國男子偶像天團BTS（防彈少年團）成員SUGA（閔玧其）日前爆發酒駕爭議，一測酒測值竟高達0.227%，韓網也藉此大盤點「歷代酒駕系偶像」。（圖／agustd IG）

記者史平旭／綜合報導

南韓男子偶像天團BTS（防彈少年團）成員SUGA（閔玧其）近日爆發酒駕爭議，騎乘電動機車自撞後的他醉倒在路邊被警察「撿屍」，一測酒測值竟高達0.227%。雖然SUGA事後有發文道歉，但道歉內容卻被踢爆不實，聲明也避重就輕，惹南韓民眾震怒。案件至今不斷延燒，韓網也藉此大盤點「歷代酒駕系偶像」，SUGA離譜的酒測值毫不意外穩坐第一位，令粉絲又生氣又傻眼，忍不住狂酸：「世界男團倒也不用連這個都爭第一」、「為了BTS SUGA還是早點退團吧！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲此次SUGA事件雖未造成實質性的傷害，但韓國對於酒駕法規相當嚴格，SUGA恐將面臨牢獄之災。（圖／BTS臉書）
▲此次SUGA事件雖未造成實質性的傷害，但韓國對於酒駕法規相當嚴格，SUGA恐將面臨牢獄之災。（圖／BTS臉書）
酒測值高達0.227%的SUGA雖未肇事，但此事件與南韓童星金賽綸2022年醉後駕車撞上變電箱狀況相似，當時金賽綸除吊銷駕照外，還賠償了2000萬韓元（約新台幣50萬元）的罰款，而SUGA事件雖未造成實質性的傷害，但道歉聲明與實際事件前後不一，也恐將面臨牢獄之災。

在酒駕方面，韓國的懲處相當嚴重，日前再度修法，將吊銷駕照的門檻從破0.1%調到超過0.08%即吊銷。無論是否有發生事故，偶像、演藝人員等酒駕者一旦曝光，將無法登上韓國3大電視台的音樂節目，也無法出演無線台的綜藝，等同於直接被娛樂圈封殺。酒駕藝人連同所屬團體都會被貼上「劣跡」的標籤，倘若被判刑，即使日後著重在海外活動，也會因前科紀錄，到每個國家都需另外辦理手續，粉絲們雖然心痛，但會有如此激烈的退團呼聲也與此有關 。


【韓國酒駕系偶像TOP 10】

1.SUGA（防彈少年團）／2024年／酒測值：0.227%

2.金賽綸／2022年／酒測值：0.227%

3.南太鉉（前Winner）／2023年／酒測值：0.114%

4.文俊英（前帝國之子）／2018年、2022年／酒測值：0.113%

5.李宰鎮（水晶男孩）／2011年／酒測值：0.087%

6.申彗星（神話）／2007年、2022年／酒測值：0.097%，2022年拒絕酒測被捕，判刑6個月、緩刑1年

7.強仁（Super Junior）／2009年、2016年／酒測值：0.082%、0.05%

8.林煐岷（前AB6IX）／2020年／酒測值： 0.08%以上

9.Lizzy（前After School）／2021年／酒測值： 0.08%以上

10.許燦（Victon）／2022年／酒測值： 0.08%以上

▲排行榜位居第二的女星金賽綸，2022年時因酒駕撞毀變電箱遭逮捕。（圖／Theqoo）
▲排行榜位居第二的女星金賽綸，2022年時因酒駕撞毀變電箱遭逮捕。（圖／Theqoo）

HYBE前被擺滿一排排花圈！全寫上：SUGA退出BTS　恐怖畫面曝光

BTS Suga酒駕風波持續燒！2度扯謊騙只喝1杯遭打臉　粉絲怒批退團

BTS SUGA「酒駕電動車」恐加重刑責！聲明避重就輕遭韓媒狂打臉

BTS成員Suga酒駕慘摔被逮！遭處分吊銷駕照　他全文道歉聲明曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生