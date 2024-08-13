柯文哲對幹端木正喊告！陳學聖直言：真的把自己玩完了
民眾黨政治獻金爭議愈演愈烈，主席柯文哲親上火線召開記者會但仍有諸多疑點未釐清，更揚言要告會計師端木正，對此前立委陳學聖今（13）日發文表示，柯文哲選擇與會計師對幹，真的把自己斷路玩完了，柯文哲選舉金流全在端木正手上，會計師怕什麼？大可像被分手的恐怖情人，不計代價全抖出來，到時候柯文哲還有什麼形象可言？還有什麼2028？
記者陳威叡／台北報導
對於政治獻金申報不實風波，民眾黨昨日召開記者會指控會計師端木正「便宜行事」調節，柯文哲更稱要找律師提告。對此陳學聖認為柯文哲選擇與會計師對幹，真的把自己斷路玩完了。
陳學聖說，根據《政治獻金法》規定，政黨、政治團體及個人需申報會計報告書，且要由會計師查核簽証，意味會計師清楚掌握了候選人或政黨的金流，因此雙方互信關係一定非常深，不然一出事，就會出大問題。
陳學聖表示，在假帳疑雲爆發後，柯文哲不與會計師共商彌補對策，卻選擇和會計師對幹，且「缺席」審判，將所有罪名都推到會計師身上，「真不知道柯旁邊誰出的主意，都是一群笨蛋嗎？」
陳學聖說，會計師已宣告歡迎監察院、檢察署快來查，表示早已有備而來，不怕第三方來查，因為柯文哲選舉金流都在他手上，會計師怕什麼？他大可像被分手的恐怖情人，不計代價全抖出來，到時候柯文哲還有什麼形象可言？還有什麼2028？