阿湯哥「驚喜登奧運」內幕曝光！拒用替身、來回搭11小時飛機取景
好萊塢動作巨星湯姆·克魯斯（Tom Cruise）昨（12）日驚喜現身巴黎奧運閉幕式，空降奪旗的驚險場面引得台下觀眾尖叫聲連連，阿湯哥寶刀未老的實力也再度掀起討論。活動結束後，奧運閉幕典禮製作人班溫斯頓（Ben Winston）接受採訪時透露，其實這段演出高難度的部分，他本來是提議由替身演員完成，但阿湯哥拒絕了，堅持親自上陣，才成就了這場完美演出。
記者藍詩孟／綜合報導
2024巴黎奧運於台灣時間8月12日凌晨3點舉行閉幕典禮，美國R&B歌手H.E.R作為美國代表上台領唱國歌，歌曲結束後，聚光燈突然打在法蘭西體育場的天花板頂端，下秒就赫見阿湯哥當場上演《不可能的任務》，從體育館中央一躍而下，吊著鋼絲帥氣現身。接著大螢幕切到阿湯哥拿著奧運旗幟飆車的畫面，象徵護送會旗到下屆奧運舉辦地點洛杉磯。
阿湯哥帥氣現身巴黎奧運 超高難度動作背後藏辛酸
湯姆克魯斯的精彩演出讓現場眾人拍案叫絕，奧運閉幕典禮製作人班溫斯頓（Ben Winston）也出面透露，其實本來這一系列的高難度動作他打算請替身協助，怎料阿湯哥得知後當場拒絕，熱情的說「我想參與整個過程」，最後決定親自上陣。為了提升大家的驚喜感，直到典禮當天，工作人員都對阿湯哥參與的一切細節保密到家，環環相扣的謹慎作業才讓本屆巴黎奧運留下精彩亮點。
值得一提的是，奧運閉幕典禮籌備期間，阿湯哥正在倫敦片場拍攝最新一集《不可能的任務》，為了預錄他把奧運會旗護送到洛杉磯的片段，阿湯哥還特地搭了11個小時的飛機到美國洛城，拍完奧運片段後，他又馬不停蹄趕回英國片場，最後在閉幕式當天現身巴黎法蘭西體育館，超級敬業的態度令人甘拜下風。
62歲阿湯哥寶刀未老！開戰鬥機、跳傘、潛水全都會
事實上，出道44年的阿湯哥在拍攝電影期間就以鮮少使用替身聞名，為了完成《捍衛戰士2：獨行俠》中的飛行鏡頭，阿湯哥甚至還特地跑去學怎麼開戰鬥機；今年已經62歲的他，同時擁有潛水、跳傘等專業技能執照，在系列電影《不可能的任務》中，屢屢完成超高難度特技場面，親自上陣帶給觀眾震撼視覺饗宴。