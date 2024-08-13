風災後已30例！上週增19人患類鼻疽　疾管署：89歲婦發病當天亡

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防疫醫師鄔豪欣提到，上週確診個案年齡介於20多歲至90多歲，發病日介於7月24日至8月7日，其中17例具有慢性病史、7例則有汙水、土壤等相關環境暴露史，死亡個案則為54歲女性、89歲女性、60多歲男性，均具慢性病史，均因類鼻疽併發肺炎或敗血性休克，在發病後0天至15天死亡，其中0天死亡的是89歲女性，當時由於呼吸急促、血氧偏低而被照護者發現並且送往急診後已無生命跡象，其餘新確診個案14例仍在住院當中、其中2例還在加護病房治療。
疾管署呼籲，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，重症機率較高，如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫，即早診斷與治療。
疾管署說明，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要則因皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，颱風後因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面更易傳播，而且常為吸入性感染，造成颱風後1個月內確診個案增加。
疾管署副署長羅一鈞表示，類鼻疽病例目前還未超過2005年強烈颱風「海棠」統計的42例個案，但不排除會超過當年的個案人數，未來還要繼續觀察，目前評估已過疫情最高點，不過8月、9月之前民眾仍要留意自身情況。
疾管署指出，類鼻疽潛伏期通常2週至4週，短則數小時，亦可長達21天，因此近期持續會有個案出現，此外類鼻疽症狀表現差異極大，可能無症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療，提醒民眾須留意自身健康狀況，有疑似症狀儘速就醫治療，同時籲請醫師提高警覺，注意類鼻疽疑似個案之通報與診治。
疾管署強調，颱風過後為類鼻疽疫情高峰，民眾應做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會，要是出現疑似症狀時，尤其高風險族群，應儘速就醫並告知汙水、汙泥相關暴露史，以及早診斷獲得妥善治療，一旦醫師診療遇有疑似個案，也應儘速評估給予抗生素治療並於72小時內通報、採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。