悟空颱風生成了！5天內第4顆颱風 氣象署曝「三颱共舞」最新路徑
中央氣象署今（13）日下午表示，原先位於硫磺島東北東方海面的熱帶性低氣壓，今天下午2時發展為輕度颱風「悟空」（國際命名：WUKONG），編號為今年第8號，預測路徑朝日本東方海面移動，目前與山神颱風、安比颱風形成「3颱共舞」的局面，對台灣無直接影響。
記者張志浩／綜合報導
氣象署簡任技正伍婉華表示，在悟空颱風生成後，目前西北太平洋共有3個颱風正在發展，分別是山神、安比、悟空，山神颱風在昨天生成，目前在日本東南方海面，路徑往日本移動，但發展條件不佳，強度逐漸減弱。安比颱風今天凌晨2點生成，目前是輕颱，路徑往日本東南方海面到東方海面，不過由於位置比較南方，因此發展空間較大，有機會增強為中度颱風。
而今天上午8點，新的熱帶性低氣壓TD09在安比颱風東邊形成，下午2點增強為「悟空颱風」，悟空颱風預計朝北，往日本東南方海面移動，但往北的環境不佳，預估在生成2天後就會消散。伍婉華說明，由於台灣東方海面至日本南方海面處於「大低壓區」，環境不穩定的情況下，就容易有熱帶系統發展，從父親節開始到今日，5天內已有4個颱風生成。
台灣天氣部分，今明兩天午後，各地有局部短暫雷陣雨，山區有「局部大雨或豪雨」發生的機率。週四開始至下週，天氣更不穩定，對流雲系發展旺盛，大部分地區降雨是「整天性的」，尤其中南部降雨時間比較長，全天不定時有「短暫性陣雨或雷雨」，且可能出現局部性大雨，其它則持續是午後的局部性大雨，且雨勢可能延續到晚上。