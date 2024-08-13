外資結束連2買、投信買超抗衡　台股尾盤甩尾上漲23點

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台北股市今日雖然開盤小漲42.81點、以21846.07點開出，隨後在買單挹注下最高一度來到21886.63點，不過隨後在賣壓襲擊下，盤中翻黑，不過還是有力量在默默支持台股，尾盤在台積電翻紅的帶動下，大盤終場上漲23.31點或0.11%，收在21796.57點，不過日K還是結束連2紅，成交量縮小到3427.5億元。中小型股表現相對強勁，櫃買指數雖然早盤一度跳水翻黑，不過隨後在買盤力撐下翻紅，終場上漲1.48點或0.58%，收在256.99點，日K連3紅，成交量為951.16億元。
權值股漲多跌少，台積電以945元開出，上漲5元，不過隨後在賣單調節下，最低來到937元、下跌3元，不過尾盤在買單拉抬下成功翻紅，終場上漲1元或0.11%，收在941元，貢獻大盤指數就有8點；鴻海則是表現相對強勁，今日以180元開出、上漲4元，盤中最高來到183元，終場上漲5元或2.84%，收在181元，貢獻大盤指數就有25點，也就是說今日的漲點都是鴻海貢獻的；聯發科則是下跌15元或1.28%，來到1160元。
今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、鴻海、華南金、昆盈、中信金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、中興電、雙鴻、廣達。