快訊／戴資穎確定參加日本公開賽！悠遊卡聯名套卡8/14起限時開賣
戴資穎來了！2024巴黎奧運暫時告一段落，台灣羽球天后戴資穎因傷飲恨輸給泰國好手依瑟儂，讓全台人民感到難過，但小戴回台後積極治療復健，今（13）日確定將出賽20日在日本橫濱舉辦的世界羽球聯盟（BWF）超級750系列的日本羽球公開賽，至於後續是否還會持續參加其他賽事則尚未確定。
記者吳政紘/綜合報導
戴資穎在這次奧會遇到難題，賽前包括左膝、右腳都有明顯傷勢，戴資穎在首輪過關後，16強賽飲恨敗給好戰友，泰國女將依瑟儂，賽後戴資穎激動落淚，更是讓全台人民難過與不捨，不過戴資穎宣布繼續參賽，不但力拚羽球年終賽外，也要完成羽球所有賽事，而「戴資穎堅持到底悠遊卡」，也確定將於8月14日預購開跑。悠遊卡公司表示，本次巴黎奧運再度推出戴資穎「堅持到底」悠遊卡套卡，8月14日上午11時起在統一、全家、博客來開放預購、每套420元，預購至8月18日23時59分止，限時不限量。
戴資穎永不放棄 日本公開賽出戰
而確定結束奧運「最後一舞」後，戴資穎的下一步也正式揭曉，她今天宣布將參戰日本公開賽，後續包括韓國公開賽、台北公開賽是否出賽？還要視身體恢復狀況而定，但以戴資穎的個性，她絕對會全力以赴。
另外，為紀念選手生涯的重要時刻，悠遊卡與戴資穎取得授權，將發行『戴資穎堅持到底悠遊卡』套組，本次共發行兩款設計，分別收藏2張選手在場上比賽應戰畫面，卡片印製選手簽名，套組包裝上紀錄世界球后各項重要里程碑。
悠遊卡長期與戴資穎合作，從東京奧運的「相信自己」套卡，本次巴黎奧運再度推出戴資穎「堅持到底」悠遊卡套卡，8月14日上午11時起在統一、全家、博客來開放預購、每套420元，預購至8月18日23時59分止，限時不限量。