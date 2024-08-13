受惠併購效益！保瑞Q2賺逾一個股本　營收獲利創同期新高

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保瑞進一步表示，全球市場銷售業務第二季開始，正式併入USL的藥品銷售貢獻，合計第二季營收達新台幣36.4億元，貢獻集團整體營收約72%。
以產品類別來看，在加入USL銷售渠道後，品牌學名藥及品牌專利藥合計營收約新台幣8.5億元，占整體全球市場銷售業務比重大幅提升至23%。
此外，保瑞指出USL也依原訂計畫，於第三季在美國市場推出旗下第三個品牌學名藥TORPENZ™ （everolimus），持續拓展在specialty pharma產品組合與銷售渠道的競爭優勢，不僅有效分散原保盛藥業營收過度集中單一學名藥之風險，更能提升營收、獲利的穩定度。
此外，保瑞曾在6月底宣布收購的美國無菌製劑廠，預計在8月底正式交割，該廠為保瑞在美國本土擁有的第3座生產基地、在全球市場的第10個藥廠據點，並且為現有多個國際大廠客戶的商業化量產平台，正式接廠後可大幅強化保瑞在全球CDMO的製程技術與開發能力。該廠已通過美國FDA查廠，並取得多國藥監機構的合規認證，未來可依客戶需求拓展全球市場，並有效地將旗下大分子製劑代工業務向下游延伸。
針對CDMO部分，保瑞全球CDMO事業體今年以來已新增了14個產品項目，並有6個新簽客戶，2024年全年展望樂觀。如加計集團內各事業體相互支援效益，第二季全球CDMO業務營收達15.1億元，季增5%、年增13%；並且大、小分子CDMO客戶專案皆有重大里程碑達標。在小分子業務方面，專攻眼藥代工之景德製藥完成了第一個本土研發、本土製造，並外銷美國市場的眼科新藥委託製造供貨合約之簽訂，後續將依客戶規劃時程生產出貨；而旗下專注於大分子製劑的保瑞生技則成功地協助韓國客戶Rophibio，針對其生物相似藥RBS-001（對照藥品為Eylea（Aflibercept））同步獲得美國FDA、歐洲EMA以及韓國MFDS核准進行臨床三期試驗，這是對於保瑞生技支援CDMO客戶包含創新藥物開發、專業製程技術等各個環節相互合作的最大肯定。
針對營運，保瑞董事長盛保熙表示，在上半年積極佈局美國市場的策略執行下，併購項目的業務整合與效率提升、將會是未來12個月的執行重點，雖然第二季受到部分併購相關的一次性費用影響，使得毛利率及營業利益率皆較前期波動，但相信在全球製藥產業需求快速變化及各國政府持續鼓勵on shoring/friend shoring的趨勢下，保瑞集團已站在客戶的需求之前，提前做好準備，在各個併購事業持續整合下，營運成果將逐季提升。