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新冠肺炎增347例、57死「較前週降」　疾管署：多國陽性率仍高

▲疾管署表示，颱風「凱米」過境台灣後已發生30例類鼻疽病例，其中上週新增19名個案，當中3人死亡。圖為疾管署副主任李佳琳說明各類疫情概況。（圖／記者林則澄攝，2024.08.13）
▲疾管署表示，颱風「凱米」過境台灣後已發生30例類鼻疽病例，其中上週新增19名個案，當中3人死亡。圖為疾管署副主任李佳琳說明各類疫情概況。（圖／記者林則澄攝，2024.08.13）

記者林則澄／台北報導

衛福部疾病管制署今（13）日表示，上週新增347例新冠肺炎（COVID-19）本土確定病例（併發症）、57例本土死亡病例，不論確診還是死亡個案較前一週下降，但在國際疫情方面，中國大陸、美國均呈上升趨勢，歐洲部分國家也還處在最高點。

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疾管署副主任李佳琳指出，上週（8月6日至8月12日）新冠肺炎（COVID-19）約有3萬2688就診人次，較前一週（7月30日至8月5日）的4萬988人次下降20.4%，而在上週的約有347例新冠肺炎（COVID-19）本土確定病例（併發症），較前一週445例下降，目前累積併發症當中65歲以上長者占比79%，另在上週新增57例本土死亡病例，較前一週新增104例下降，累積死亡個案當中65歲以上長者占比90%。

李佳琳說明，國內新冠疫情下降，但處流行期且重症、死亡病例數仍多，因此仍須留意重症發生風險，而依疾管署監測資料顯示，近4週變異株監測統計，本土及境外病例檢出皆以KP.3各占38%、31%為多，其中本土病例其次依序則為KP.2占比27%、LB.1占比15%、JN.1占比10%、XDV.1占比5%，至於境外病例依序則是LB.1占比24%、KP.2占比18%、JN.1占比14%、XDV.1占比8%，也將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。

李佳琳指出，全球新冠肺炎（COVID-19）陽性率近期呈上升趨勢，其中非洲、東南亞陽性率上升，東地中海則是上下波動，部分國家包括中國大陸7月初陽性率持續上升，美國5月中旬以來陽性率、急診就診率持續上升，日本病例數下降但仍處高點，另在義大利、俄羅斯、希臘、英國、紐西蘭等國家的病例數亦處高點。

疾管署副署長羅一鈞表示，新冠肺炎（COVID-19）預估下下週就會宣告脫離流行期，而且流行在中國大陸的變異株XDV，之後可能會取代其他境外病毒株造成新的影響。

疾管署統計，國內新冠XBB疫苗迄今累計接種291.2萬人次，全國接種率11.79%，65歲以上第1劑與第2劑接種率分別是21.36%、2.45%，其中全國尚餘莫德納XBB疫苗約264.5萬劑、Novavax XBB疫苗僅約900餘劑，由於國內外疫情持續、國內本土併發症確定病例及死亡個案有91%以上沒有接種新冠XBB疫苗，因此呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種。

疾管署提醒，國內疫情雖降，但在重症死亡風險持續，而且國際新冠疫情仍呈上升趨勢，民眾如有出國旅遊計畫，建議儘速接種新冠XBB疫苗獲得保護力，並且落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩等良好個人衛生習慣，降低病毒傳播風險，要是出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫期間告知快篩結果以利醫師診斷。

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