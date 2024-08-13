新冠肺炎增347例、57死「較前週降」　疾管署：多國陽性率仍高

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李佳琳說明，國內新冠疫情下降，但處流行期且重症、死亡病例數仍多，因此仍須留意重症發生風險，而依疾管署監測資料顯示，近4週變異株監測統計，本土及境外病例檢出皆以KP.3各占38%、31%為多，其中本土病例其次依序則為KP.2占比27%、LB.1占比15%、JN.1占比10%、XDV.1占比5%，至於境外病例依序則是LB.1占比24%、KP.2占比18%、JN.1占比14%、XDV.1占比8%，也將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。
李佳琳指出，全球新冠肺炎（COVID-19）陽性率近期呈上升趨勢，其中非洲、東南亞陽性率上升，東地中海則是上下波動，部分國家包括中國大陸7月初陽性率持續上升，美國5月中旬以來陽性率、急診就診率持續上升，日本病例數下降但仍處高點，另在義大利、俄羅斯、希臘、英國、紐西蘭等國家的病例數亦處高點。
疾管署副署長羅一鈞表示，新冠肺炎（COVID-19）預估下下週就會宣告脫離流行期，而且流行在中國大陸的變異株XDV，之後可能會取代其他境外病毒株造成新的影響。
疾管署統計，國內新冠XBB疫苗迄今累計接種291.2萬人次，全國接種率11.79%，65歲以上第1劑與第2劑接種率分別是21.36%、2.45%，其中全國尚餘莫德納XBB疫苗約264.5萬劑、Novavax XBB疫苗僅約900餘劑，由於國內外疫情持續、國內本土併發症確定病例及死亡個案有91%以上沒有接種新冠XBB疫苗，因此呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種。
疾管署提醒，國內疫情雖降，但在重症死亡風險持續，而且國際新冠疫情仍呈上升趨勢，民眾如有出國旅遊計畫，建議儘速接種新冠XBB疫苗獲得保護力，並且落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩等良好個人衛生習慣，降低病毒傳播風險，要是出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫期間告知快篩結果以利醫師診斷。