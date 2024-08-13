太平鐵工藝術節聯展 「黑手」變藝術家創作藝品超驚艷
由勤益科技大學攜手台中科技大學，跨界結合太平區公所舉辦的「鍛鐵 · 拾光造影」鐵工藝巡迴展覽，即日起至24日在勤益科大術中心登場，展出「黑手」素人藝術家，化腐極為神奇，運用廢五金、加工廢品及角料創作的鐵工藝術作品，件件蘊藏職人精神與創意，顛覆一般人對「黑手」刻板印象。
記者金武鳯/台中報導
台中市太平區工業類就業人口高達43%，以生產機械設備、鋁製品及塑膠製品為主。特別是太平的中興社區及鄰近村里，居民多以機械加工產業為生，轄內鐵件及五金加工廠林立，被譽為「黑手窟」，工廠大量生產後剩餘的廢材如何再利？為解決這個問題，意外催生太平鐵工藝術節誕生。
已邁入第6年的太平鐵工藝術節，當年是由太平區公所和在地社區發展協會聯手催生，原本是社區特色活動，2022年勤益科大透過推動大學社會責任計畫，凝聚校內資源與教師專長加入，並肩負起全力推動「鐵工藝術節」的整體行銷活動，期望在「鐵工藝術節」中，扮演整合行銷、拓展知名度的推手。
本屆展覽唯一參展的學生張凱軒，他是勤益科大人文創作碩士班畢業生，去年負責藝術節行銷，今年升級為鐵工藝術創作者，以「資訊生態系」作品參展。他表示，2年來實際走入社區，接觸一般所謂的「黑手」，不僅顛覆對黑手刻板印象，透過他們全心投入的創作，更深深感受他們的職人精神與溫度，很能觸動心弦。
太平區中興里長林阿爐表示，過去鐵工廠廢料只能回收，再論斤賣不值錢，在地方推動鐵工藝術節後，黑手變藝術家，無論邊角料、廢五金都能資源再利用，變成一件件他們心目中的無價之寶。在本屆展覽中，不少參展者都笑說「想不到黑手也能變成藝術家！」
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