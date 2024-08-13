高雄輕軌成圓運量增加75% 捷運局：持續路口優化改善
高雄輕軌歷經十年建設，今年一月份正式成圓營運，全線通車後共計22.1公里，服務範圍增為38站。捷運局統計，113年截止7月底已發生20件輕軌路口擦撞事故，全數皆為用路人違規行為導致，影響輕軌公共運輸效能。捷運局呼籲用路人遵守輕軌路口交通指引標示與管制，共同提升輕軌公共運輸安全與效能。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運局表示，為降低用路人違規所導致的輕軌列車交通事故，輕軌列車駛進路口已加強主動防禦駕駛，市府各機關持續進行輕軌路口優化改善，包含設置交通號誌燈、標誌、標線與聲光號誌，劃設輕軌車輛行駛界線及塗黃色鋪面、行人路面警示燈、增設箭頭燈、可變資訊標誌(CMS)等多種輔助警示預防設施。
捷運局提醒用路人應注意輕軌列車駛入，並注意左右轉時機，提升輕軌列車路口行進安全。為強化遏止用路人違規，持續建置輕軌沿線59處路口科技執法設備。其中，10處重點路口已於112年8月底正式啟用科技執法。
捷運局長吳嘉昌表示，輕軌於113年上半年高雄輕軌總計服務658萬人次，相較去年(112年)上半年375萬人次，運量增加75%。搭配本市大型演唱會活動加持，連帶推動亞洲新灣區經濟活動，可期輕軌下半年運量再創新猷，期待今年度營運服務朝千萬人次目標邁進，使全國民眾透過搭乘高雄輕軌，享受兼具安全、舒適及便捷的交通好服務。未來將持續配合城市行銷觀光大型活動，引導用路人運具轉換搭乘輕軌,提升票箱收入開拓附屬事業，透過增額容積機制挹注輕軌財務，並加速土地開發招商創造效益。