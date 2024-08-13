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李亦伸專欄／1992年夢幻一隊VS.2024年復仇者史上最強美國男籃！

▲美國男籃奧運奪金，Kevin Durant（右）、詹皇（LeBron James）、Stephen Curry經典合照，被封為復仇者聯盟。（圖／美國隊推特）
▲美國男籃奧運奪金，Kevin Durant（右）、詹皇（LeBron James）、Stephen Curry經典合照，被封為復仇者聯盟。（圖／美國隊推特）

文/特約作家李亦伸

2024巴黎奧運男籃賽事剛落幕！「老巴」Charles Barkley還在吹1992年美國男籃「夢一」場均勝分43.8分，在1992年巴塞隆納奧運橫掃千軍，金牌戰對克羅埃西亞117：85贏32分，是夢一1992年奧運勝分最少一場比賽。老巴肯定認為夢一史上無敵，史上最強，史上最完美。世代不同，當年跟夢一對戰所有對手，沒有一個是想要擊敗夢一而來。對手毫無準備和自信，夢一根本完全不了解對手，他們就這麼站上奧運舞台，不需要玩命防守就能守住對手，進攻端幾乎沒有什麼壓力，完全輾壓。

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夢幻一隊VS.夢幻隊「復仇者聯盟」

唯一打得最有競爭力的是克羅埃西亞，當年克羅埃西亞確實打出不錯進攻和團隊合作，但防守端真的不到位，沒辦法限制夢一各種進攻武器、傳切、快攻和禁區輾壓。

但克羅埃西亞還是輸了32分。老巴沾沾自喜，目中無人，天下之大唯我獨尊，自不意外。

有些人認為2008年北京奧運那一屆是史上最強夢幻，那一年金牌戰，老美117：107力克西班牙。老實說，西班牙這場球打得超級出色，決勝在終場前2分鐘，Dwyane Wade那個關鍵進球決定比賽走向，Kobe Bryant再命中致勝一擊，這兩個進球，老美成功奪回奧運男籃金牌。NBA美國男籃在2004年雅典奧運失手後，完成救贖。

我認為史上最強夢幻是「夢16」，也就是2024巴黎奧運這支NBA美國男籃。

我的理由：

1、塞爾維亞的防守，法國的防守，那種強度、對抗、緊密度、糾纏性和輪轉對位，遠遠超越1992年克羅埃西亞，更勝2008年西班牙。

現代籃球高強度防守、對抗、對位，這是1992年奧運夢一不曾經歷的挑戰，沒有人來跟你致敬、交朋友，他們都是來踢夢幻屁股世界籃球頂尖悍將。

2、2008年NBA美國男籃以Kobe Bryant、LeBron James、Carmelo Anthony、Dwyane Wade、Chris Paul、Anthony Davis為主體，防守足夠專注，因為美國男籃K教練經歷2006年世錦賽失利，他學到教訓，NBA美國男籃在國際賽面對阿根廷、西班牙、塞爾維亞、立陶宛這種等級對手，沒有打出最好防守+反擊，同時把握決勝關鍵進球，NBA夢幻隊很難贏球。

特別是對手還打出真的守不住的進攻、三分手氣，NBA美國男籃肯定倒楣。

巴黎奧運四強賽，塞爾維亞對夢16，前三節三分球29投15中，三分命中率5成1，老美全場超認真玩命防守，你何時看過LeBron James、Kevin Durant、Anthony Davis、Devin Booker、Jrue Holiday如此玩命追防、協防、對位、換防。

現實就是，老美就是守不住對手三分球，以及各種不可思議高難度投籃，三節打完老美63：76落後13分，比賽打得又窘又難看又危險。

這場比賽強度、防守、困境和對手超能力表現，2008、1992奧運NBA美國男籃還能頂住壓力，不斷打出各種神奇，完成奇蹟逆轉?我不相信。

3、對手能力完全不同，防守強度自信百分之兩百提升，國際籃球更小、更擁擠空間，讓NBA球員更難適應，加上近乎完美團隊默契、戰術掩護、精湛投籃和對抗強度，夢16在四強賽和金牌戰，禁區、對位、身材幾乎沒有優勢，老美最終靠著防守、三分和非凡抗壓力完成反超、逆轉。

很幸運，也很有實力，尤其是面對這種難以形容艱難困境。

老巴當然還可以再吹1992年夢一史上最強，但事實是，「世界籃球早已不同，對手不同，防守不同，強度不同，團隊、默契、對國際籃球打法適應力甚至更勝NBA球員，這就是NBA球員在國際賽愈來愈難打的挑戰和真相」。

NBA美國男籃，2024夢16強過1992夢一，你看法呢?

▲美國男籃被認為是今年巴黎奧運奪金熱門，但球評巴克利認為夢幻一隊最強。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃被認為是今年巴黎奧運奪金熱門，但球評巴克利認為夢幻一隊最強。（圖／美聯社／達志影像）
▲1992年夢幻隊合照，由傳奇名帥Chuck Daly坐在正中央，魔術強森和Michael Jordan坐在後側。（圖／翻攝自NBA官網）
▲1992年夢幻隊合照，由傳奇名帥Chuck Daly坐在正中央，魔術強森和Michael Jordan坐在後側。（圖／翻攝自NBA官網）

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