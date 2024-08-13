持續往綠色港口邁進！高雄港與美長灘港及馬紹爾馬久羅港結姊妹港
台灣港務公司高雄港務分公司於今(13)日上午，在高雄市前鎮區洲際酒店宴會廳，舉行高雄港與美國長灘港及馬紹爾群島共和國馬久羅港締結為姊妹港簽署儀式活動，奠定日後雙方在港區經營、資訊安全與港口智慧化多面向合作的基石。
記者黃守作／高雄報導
高雄港與美國長灘港及馬紹爾群島共和國馬久羅港締結為姊妹港簽署儀式，是在交通部部長李孟諺、高雄市市長陳其邁、台灣港務公司董事長李賢義等人見證下，由高雄港務分公司總經理王錦榮分別與長灘港營運長Dr. Noel Hacegaba、馬紹爾群島共和國港務局執行董事Thomas Maddison共同簽署締結為姊妹港。
台灣港務公司董事長李賢義表示，台灣港務公司高雄港務分公司為深化與國際港口合作，高雄港乃與美國長灘港及馬紹爾群島共和國馬朱羅港締結姊妹港。
李賢義說，此次締結儀式為第110屆太平洋港口協會年會活動之一，有20個國外港口組團來我國參與此次年會活動，並透過專題演講、研討會等方式，促進太平洋地區港口在創新技術、港埠管理等方面的交流與合作，共同推動港口永續發展。
交通部部長李孟諺指出，台灣港務公司高雄港務分公司藉此年會舉行姊妹港締結儀式，延續大會服務會員港口的用心，使太平洋周邊港口網絡更為緊密，期待今後與兩個姊妹港，能在港口建設經營，營運管理等多面向交流成長，一起共好、共榮。
高雄市市長陳其邁也出席締結儀式，他說，今年第110屆太平洋港口協會年會活動，在高雄舉行，不僅讓台灣港群能與世界各港交流學習，更提升國際能見度及競爭力。
高雄港務分公司總經理王錦榮說，高雄港歷年與13個國家，共18個港口締結為姊妹港，包括美國、英國、法國、西班牙、義大利、比利時、加拿大、德國、阿拉伯聯合大公國、俄羅斯、中國、波蘭及釜山等國家，今日與長灘港與馬久羅港締結成為姊妹港，即為第19與第20個之姊妹港。