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連俞涵《聽海湧》畫面太慘！製作屍模過程超可怕：我一定可以活著

▲公視《聽海湧》講述二戰懸疑劇集，連俞涵（左）為此接受「翻模」完成屍體模型，克服心理恐懼。右為施名帥。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲公視《聽海湧》講述二戰懸疑劇集，連俞涵（左）為此接受「翻模」完成屍體模型，克服心理恐懼。右為施名帥。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者林奕如／台北報導

公視出品台灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》，將揭開一段已經沉沒在南洋80年的故事。連俞涵在劇中第一個畫面就是「屍體」，為此接受「翻模」完成屍體模型，她坦言是個相當驚恐的挑戰，「如果你有密閉恐懼症，這會是個很可怕的過程。」她克服心理恐懼，這製作過程約半小時，她說：「我當時想說我要相信團隊，我一定可以活著走出這裡。」

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該劇今（13）日舉行特映會，導演孫介珩、製作人湯昇榮、林佳儒攜演員吳翰林、黃冠智、朱宥丞、施名帥、連俞涵、周厚安、日本演員塚原大助接受媒體聯訪，暢談如何共同完成這部擁有時代高度、令人盪氣迴腸的時代劇集。連俞涵首次接受「翻模」，在被包起來時必須保持不動、維持冷靜，並用吸管呼吸。

最後完成「屍體模型」看到的瞬間，連俞涵直呼：「一切都是值得的！」因為做得很細緻。至於現在屍體流向何處，劇組已經轉賣給特化師，因為真的太貴要回本，未來不知道會出現在哪裡，可能回收再利用，被虧：「屍體流落各處。」而導演則說看完第一集會覺得，「這是史上最慘的連俞涵，可能會認不出她。」

施名帥則是有幽閉恐懼症，進行「手」翻模沒問題，進行「全身翻模」就很辛苦，「有一次拍戲停電，劇組卡在電梯裡面15分鐘，我當時完全不敢說話，一出電梯就腿軟了。」他還玩笑，接下來拍戲有翻模，跟經紀人說不接了。

▲公視《聽海湧》導演孫介珩、製作人湯昇榮、林佳儒攜演員吳翰林、黃冠智、朱宥丞、施名帥、連俞涵和周厚安、日本演員塚原大助媒體聯訪。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲日本演員塚原大助（左）飾演日本軍官，劇中氣勢驚人。右為周厚安。（圖／記者吳翊緁攝影）
日本演員塚原大助飾演日本軍官，當初導演還特別飛日本試鏡，導演表示，「想找很冷靜、讓人感覺很安心負責任的軍官，一整天試鏡下來，他（塚原大助）是最後進來，自己就穿上軍大衣，一看他走進來很有氣勢，儀態神態完全是我想像中的田中（角色）。」

日本演員塚原大助在日本劇團界出名，試鏡時打巴掌就真來，到正式拍戲時，他每一顆鏡頭都來真的，讓導演也勸說有一些鏡頭不用這樣，塚原大助堅持這樣才會真。黃冠智也爆料，在飯店時被投訴，好像有聽日本遊客在罵人，還來發現是他自己在房間排練，他用日文笑回：「不好意思。」讓眾人大笑。

▲公視《聽海湧》導演孫介珩、製作人湯昇榮、林佳儒攜演員吳翰林、黃冠智、朱宥丞、施名帥、連俞涵和周厚安、日本演員塚原大助媒體聯訪。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲黃冠智才剛新婚，預計和太太明後年拚生子。（圖／記者吳翊緁攝影）
黃冠智、吳翰林和朱宥丞在《聽海湧》中飾演台籍戰俘監視員三兄弟，黃冠智戲份吃重，最近也參與多部台劇，頻頻出現他身影，被問是否會被說看膩，他連忙說：「不會啦，很幸運作品角色幅度落差滿大，希望大家不要看膩。」被虧賺很多，他秒回：「所以結婚啦，不過喜餅婚紗等，沒有全額贊助。」他和太太鄭毓萱（小綠）想要有小孩，理想是明後年迎接新生命，玩笑說正在存尿布錢，一旁連俞涵聽了感覺一頭霧水，好像不知道他結婚了，施名帥笑說：「不要問仙女這人間的事。」

▲公視《聽海湧》導演孫介珩、製作人湯昇榮、林佳儒攜演員吳翰林、黃冠智、朱宥丞、施名帥、連俞涵和周厚安、日本演員塚原大助媒體聯訪。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲公視《聽海湧》首映會，周厚安、黃冠智、日本演員塚原大助、吳翰林、連俞涵、吳翰林、朱宥丞、朱宥丞。（圖／記者吳翊緁攝影）

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