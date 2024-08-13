連俞涵《聽海湧》畫面太慘！製作屍模過程超可怕：我一定可以活著

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最後完成「屍體模型」看到的瞬間，連俞涵直呼：「一切都是值得的！」因為做得很細緻。至於現在屍體流向何處，劇組已經轉賣給特化師，因為真的太貴要回本，未來不知道會出現在哪裡，可能回收再利用，被虧：「屍體流落各處。」而導演則說看完第一集會覺得，「這是史上最慘的連俞涵，可能會認不出她。」
施名帥則是有幽閉恐懼症，進行「手」翻模沒問題，進行「全身翻模」就很辛苦，「有一次拍戲停電，劇組卡在電梯裡面15分鐘，我當時完全不敢說話，一出電梯就腿軟了。」他還玩笑，接下來拍戲有翻模，跟經紀人說不接了。
日本演員塚原大助飾演日本軍官，當初導演還特別飛日本試鏡，導演表示，「想找很冷靜、讓人感覺很安心負責任的軍官，一整天試鏡下來，他（塚原大助）是最後進來，自己就穿上軍大衣，一看他走進來很有氣勢，儀態神態完全是我想像中的田中（角色）。」
日本演員塚原大助在日本劇團界出名，試鏡時打巴掌就真來，到正式拍戲時，他每一顆鏡頭都來真的，讓導演也勸說有一些鏡頭不用這樣，塚原大助堅持這樣才會真。黃冠智也爆料，在飯店時被投訴，好像有聽日本遊客在罵人，還來發現是他自己在房間排練，他用日文笑回：「不好意思。」讓眾人大笑。
黃冠智、吳翰林和朱宥丞在《聽海湧》中飾演台籍戰俘監視員三兄弟，黃冠智戲份吃重，最近也參與多部台劇，頻頻出現他身影，被問是否會被說看膩，他連忙說：「不會啦，很幸運作品角色幅度落差滿大，希望大家不要看膩。」被虧賺很多，他秒回：「所以結婚啦，不過喜餅婚紗等，沒有全額贊助。」他和太太鄭毓萱（小綠）想要有小孩，理想是明後年迎接新生命，玩笑說正在存尿布錢，一旁連俞涵聽了感覺一頭霧水，好像不知道他結婚了，施名帥笑說：「不要問仙女這人間的事。」