王晶狠批周星馳：比起朋友更愛錢！舊愛朱茵搬「紫霞仙子」吐心聲
香港喜劇天王「星爺」周星馳，身兼演員、導演、製片人的他拍攝過《賭俠》、《少林足球》、《功夫》、《長江7號》等多部知名港片，近日卻被與合作多年的導演王晶爆料決裂真相，並直言周星馳是「錢看得比朋友重要」的人，周星馳的前女友朱茵被問到此事時，搬出「紫霞仙子」委婉回應。
記者史平旭／綜合報導
資深香港導演王晶早前在YouTube上開設個人頻道「王晶笑看江湖」，分享娛樂圈秘辛，同時也爆料不少周星馳的消息。王晶忍不住揭露與周星馳兩人決裂的內幕，坦言自己在跟周星馳拍《鹿鼎記Ⅱ神龍教》時，就在配合上出現問題，直到《千王之王2000》時，周星馳「非常不合作」的態度讓他忍無可忍，決定拆夥。同時，王晶也聊到周星馳的性格，他認為周星馳是一個把錢看得比朋友重要的人，如果涉及到錢，不做朋友也沒差，還偷偷曝光周星馳的交友圈全都是跟他沒有利益衝突的人。
朱茵作為周星馳的舊愛，日前參與劇集宣傳活動時，也被問到是否認為周星馳比起朋友更看重錢的敏感問題。演員周家怡搬出朱茵曾經演過的「紫霞仙子」一角出面圓場，朱茵也順著接下問題，笑口說自己是仙子，金錢這種庸俗的東西與仙子無關，況且財務均由經紀人處理所以不清楚，周星馳方與自己無關，所以也並不知道發生了什麼。