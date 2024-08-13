投保健康險如何避免爭議？金管會5大提醒 籲誠實告知健康狀態
保險投保理賠爭議時有所聞，金管會今（13）日提醒，投保健康險時，除應審慎評估自身需求及經濟能力、注意投保商品的保障範圍、疾病及醫療等名詞定義、等待期間、除外責任及給付上限等重要約定事項之外，應親自填寫要保書，據實回答保險公司於要保書上的書面詢問，即健康告知事項，並親自簽名，以為避免投保後被發現告知不實，遭保險公司解除契約而衍生消費爭議，
記者顏真真／台北報導
金管會保險局表示，保險契約是基於最大誠信原則，由要保人與保險公司雙方訂定對價平衡的契約，要保人應於投保時，依各要保書訂立的書面詢問善盡告知義務，如是否有「過去5年內曾患有高血壓、癌症等疾病」、「最近2個月有因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥」等情形，讓保險公司知悉保戶的健康狀況，作為評估是否承保、設定承保條件及承保費率的依據。
如果要保人的告知內容有隱匿、遺漏不為說明或為不實的說明，足以變更或減少保險公司對於危險的估計，根據保險法第64條規定，保險公司在契約訂定後2年內可以解除契約，保險公司須在知有解除原因後1個月內，行使解除契約權。
另外，被保險人帶病投保且未據實告知，即使保險契約訂立後超過2年，保險公司不得解除契約，但依保險法第127條規定，保險公司對投保前已發生的疾病，不論經過多久時間，仍不負給付保險金的責任。
因此，為避免保戶投保時有未就要保書的書面詢問據實告知，而遭保險公司解除保險契約的情事，金管會再次提醒，消費者於投保健康保險時應誠實告知健康狀態，以避免衍生消費爭議。同時，保戶與保險公司雙方均應以最大誠信對待對方，保險才得以發揮最大之功能，有效分散未來的風險，彌補未來危險發生的損失。