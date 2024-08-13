7-11美式、卡布奇諾買一送一！今起可寄杯快衝　全家金萱茶5折喝

防彈SUGA酒駕腦粉瞎挺！掀酒後飆車打卡熱潮　眾怒：護航該有底線

▲韓團BTS成員SUGA涉嫌在飲酒後騎共享電動摩托車，酒精濃度高達0.227%，韓國警方確定酒駕案件成立，會傳喚他到案說明調查。（圖／BTS臉書）
▲韓團BTS成員SUGA涉嫌在飲酒後騎共享電動摩托車，酒精濃度高達0.227%，韓國警方確定酒駕案件成立，會傳喚他到案說明調查。（圖／BTS臉書）

記者劉彦誼／綜合報導

紅遍全球的韓國男團BTS（防彈少年團）成員SUGA，日前驚爆涉嫌在飲酒後騎共享電動摩托車醉倒摔車，當下酒精濃度高達0.227%，遠超吊銷駕照水準，韓國警方確定酒駕案件成立，會傳喚他到案說明調查。偶像酒駕並不可取，但現在網路社群上居然出現「酒駕挑戰風潮」，引發網友怒火。

我是廣告 請繼續往下閱讀
最初，經紀公司BigHit Music的聲明指出，SUGA當時駕駛的是「電動滑板車」，騎乘了500公尺，SUGA本人也聲稱只喝了一杯啤酒；但據後續韓媒報導，SUGA的交通工具是電動摩托車而非滑板車，且騎乘距離不只500公尺，酒測值也遠超一杯啤酒的濃度，說謊行徑讓不少網友及粉絲要求他退團負責。

▲SUGA酒後駕駛電動車出沒首爾街頭的畫面遭韓國電視台JTBC曝光。（圖／JTBC News YouTube）
▲據韓媒報導，SUGA的交通工具是電動摩托車，且騎乘距離不只500公尺，酒測值也遠超一杯啤酒的濃度，說謊行徑讓不少網友及粉絲要求他退團負責。（圖／JTBC News YouTube）
但仍有一群粉絲力挺SUGA，在社群媒體發起「酒駕挑戰」（#Sugachallenge），在社群媒體上PO出喝酒後飆車的畫面， 貼文皆是拍方向盤的照片並搭配一瓶酒，背景音樂還放BTS的歌，並寫下「我們始終和玧其站在一起」、「無論何時都在玧其身邊」、「為你加油，玧其」等內容，要以模仿酒駕來挺自家偶像，該行為在網路發酵後，引起民眾怒火，紛紛表示「護航也要有底線」、「倒楣的是其他人」。

▲有一群粉絲在社群媒體發起「酒駕挑戰」（#Sugachallenge），在社群媒體上PO出喝酒後飆車的畫面，要以模仿酒駕來挺自家偶像，引發眾怒。（圖／翻攝自Ｘ）
▲有一群粉絲在社群媒體發起「酒駕挑戰」（#Sugachallenge），在社群媒體上PO出喝酒後飆車的畫面，要以模仿酒駕來挺自家偶像，引發眾怒。（圖／翻攝自Ｘ）
根據韓國法律，電動滑板車屬於「個人型移動裝置」，而電動摩托車屬於「摩托化自行車」，最高時速可達到30km，SUGA的車輛雖然重量只有25kg但最高時速達到30km，因此歸類於電動摩托車；且電動摩托車酒駕須接受刑事處罰，SUGA因血液酒精濃度超過0.2%時，可判處2年以上5年以下有期徒刑，或1000萬韓元至2000萬韓元罰金。

而在台灣，由於「酒駕」的刑事責任是針對動力交通工具的駕駛人，根據刑法第185條之3第1項「公共危險罪」規定，「動力交通工具駕駛人酒駕、毒駕，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金」；此外，若酒後騎乘或「牽」腳踏車，根據道路交通管理處罰條例第73條第2項及第3項規定，「慢車駕駛人，酒測超標者，處新台幣600以上1200元以下罰鍰」，民眾須留意。

台灣酒駕規定：
📍酒精濃度每公升0以上未滿0.15毫克（不罰）
📍酒精濃度每公升0.15毫克以上未滿0.25毫克（僅行政罰）
📍酒精濃度每公升0.25毫克以上（行政罰＋刑罰）

🟡行政罰：
📍汽車—處3萬元以上12萬元以下罰鍰
📍機車—處1萬5千元以上9萬元以下罰鍰
📍慢車（腳踏自行車、電動輔助自行車、電動自行車）—處600元以上1200元以下罰鍰

🟡刑罰：
📍處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金
📍致重傷者，處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金
📍致人於死者，處三年以上、十年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以下罰金

至於「SUGA是否退出團體」，目前防彈少年團粉絲內部意見不一，有人支持他應該為其他成員著想自動退團，也有人堅持維護7人完整體，根據相關人士透露，由於防彈少年團本身的團隊合作非常緊密，因此並未討論到退團等極端措施，且鑒於HYBE目前面臨諸多問題，明年推遲完整體回歸的可能性不大。

▲韓國男團網路聲量排行出爐！第一名竟然不是BTS，1男團以「無限擴張制」完勝。（圖／BTS IG）
▲據相關人士透露，由於防彈少年團本身的團隊合作非常緊密，因此並未討論到退團等極端措施。（圖／BTS IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

韓國「酒駕系偶像」TOP 10出爐！世界男團BTS SUGA離譜酒測值奪冠

HYBE前被擺滿一排排花圈！全寫上：SUGA退出BTS　恐怖畫面曝光

BTS Suga酒駕風波持續燒！2度扯謊騙只喝1杯遭打臉　粉絲怒批退團

BTS SUGA「酒駕電動車」恐加重刑責！聲明避重就輕遭韓媒狂打臉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生