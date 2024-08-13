防彈SUGA酒駕腦粉瞎挺！掀酒後飆車打卡熱潮　眾怒：護航該有底線

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但仍有一群粉絲力挺SUGA，在社群媒體發起「酒駕挑戰」（#Sugachallenge），在社群媒體上PO出喝酒後飆車的畫面， 貼文皆是拍方向盤的照片並搭配一瓶酒，背景音樂還放BTS的歌，並寫下「我們始終和玧其站在一起」、「無論何時都在玧其身邊」、「為你加油，玧其」等內容，要以模仿酒駕來挺自家偶像，該行為在網路發酵後，引起民眾怒火，紛紛表示「護航也要有底線」、「倒楣的是其他人」。
根據韓國法律，電動滑板車屬於「個人型移動裝置」，而電動摩托車屬於「摩托化自行車」，最高時速可達到30km，SUGA的車輛雖然重量只有25kg但最高時速達到30km，因此歸類於電動摩托車；且電動摩托車酒駕須接受刑事處罰，SUGA因血液酒精濃度超過0.2%時，可判處2年以上5年以下有期徒刑，或1000萬韓元至2000萬韓元罰金。
而在台灣，由於「酒駕」的刑事責任是針對動力交通工具的駕駛人，根據刑法第185條之3第1項「公共危險罪」規定，「動力交通工具駕駛人酒駕、毒駕，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金」；此外，若酒後騎乘或「牽」腳踏車，根據道路交通管理處罰條例第73條第2項及第3項規定，「慢車駕駛人，酒測超標者，處新台幣600以上1200元以下罰鍰」，民眾須留意。
台灣酒駕規定：
📍酒精濃度每公升0以上未滿0.15毫克（不罰）
📍酒精濃度每公升0.15毫克以上未滿0.25毫克（僅行政罰）
📍酒精濃度每公升0.25毫克以上（行政罰＋刑罰）
🟡行政罰：
📍汽車—處3萬元以上12萬元以下罰鍰
📍機車—處1萬5千元以上9萬元以下罰鍰
📍慢車（腳踏自行車、電動輔助自行車、電動自行車）—處600元以上1200元以下罰鍰
🟡刑罰：
📍處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金
📍致重傷者，處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金
📍致人於死者，處三年以上、十年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以下罰金
至於「SUGA是否退出團體」，目前防彈少年團粉絲內部意見不一，有人支持他應該為其他成員著想自動退團，也有人堅持維護7人完整體，根據相關人士透露，由於防彈少年團本身的團隊合作非常緊密，因此並未討論到退團等極端措施，且鑒於HYBE目前面臨諸多問題，明年推遲完整體回歸的可能性不大。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！