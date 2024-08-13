一堆歐洲人不知道台灣！波蘭正妹認了「泰國更有名」 曝最大優點
台灣有哪些優點，從外國遊客眼中來看最準確！近期波蘭正妹Eli再度來台灣旅遊，不但分享了目前長居泰國的生活經驗，也坦言「在國際上泰國的知名度比台灣高」，但也因為這樣，反而讓來台灣的外國遊客都是更Nice的人。
記者潘毅／綜合報導
Eli近日接受YouTube《不要鬧工作室》頻道訪問，她先是透露自己目前定居在泰國的帕岸島，島上有許多外國人居住，居住起來也相當方便，什麼東西都有，但島上在地人、外國人都互相不太打交道的。
Eli也表示，自己在台灣有許多當地人和外國朋友，每次到台灣都像回家一樣，即使她不會說中文，台灣人依然會熱情相待。不過Eli也坦言，「不知道為什麼，泰國在國際知名度比台灣高，以前問歐洲朋友出國要去哪，通常他們都會選擇泰國，當成背包旅行的第一站」，而當提及台灣時，不知道為何就是很多人不知道。
隨後Eli也隱晦說出最大優點：「這某種程度上來說，是一件很棒的事情，因為會選擇來台灣的外國人，通常都會比較好，跟我在泰國碰到的人非常不一樣」，因此也萌生了很糾結的想法，「很想讓大家都來台灣玩、知道台灣的好，但又有一部份的自己希望台灣就這樣保持下去，只留給我自己。」
不少台灣網友聽完Eli的說法後，也紛紛回應「凡事都是有正反兩面。觀光客、外國人對在地人反而造成困擾吧，日本就是這樣」、「Eli擔心其他觀光客的素質參差不齊可能會破壞台灣的美好，這想法真的好善良」。