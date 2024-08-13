柯文哲2028提前出局了！藍議員「推測1817萬真相」：可能被他A走

喊話檢方查案拚速度！黃智賢：許多證據正光速消失中

▲民眾黨政治獻金申報不實風波，黃智賢呼籲檢方速度要快，否則證據正光速消失中。（圖／記者葉政勳攝）
▲民眾黨政治獻金申報不實風波，黃智賢呼籲檢方速度要快，否則證據正光速消失中。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨政治獻金申報不實連環爆，雖主席柯文哲召開記者會說明，但遭控會計師端木正透過聲明反駁，風波愈演愈烈，對此名嘴黃智賢今（13）日喊話檢調，查案要拚速度，要趕快搜索包括木可公關、民眾黨與柯文哲住家，「許多證據正在以光速消失中。」強調自己是從11年就開始挑戰批判柯文哲的人。

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民眾黨政治獻金爭議延燒，黃智賢喊話檢調，要趕快搜索包括木可公關、民眾黨與柯文哲住家，許多證據正在以光速消失中。而民眾黨昨天居然幫木可宣布要清算，停止營業，此舉也幾乎實質承認，木可屬於柯文哲。

黃智賢稱，京華城跟北士科土地案，柯文哲的副市長彭振聲昨被約談，涉及圖利財團幾百億，才是大條的錢，查出財團怎麼給政客錢？是打貪最困難的事，特別是如果是海外給錢，如果是在海外，給政客成年子女，那就更是難上加難。

黃智賢說，政客違法圖利財團，以及政客做錢的搬運工，在台灣島內搬運，是容易查的。把柯文哲政治獻金弊案，好好查清楚，對社會的價值很大。因為柯文哲對再小的錢都感興趣，又自以為聰明，所以可以抓到狐狸尾巴。

黃智賢表示，柯文哲在台北市長任內，涉嫌圖利財團，其實是明擺著做的，完全不避嫌，涉及的也不會只有京華案跟北士科，此外大巨蛋為什麼態度前後變化那麼大？幾個工程案子為什麼那麼怪異？

黃智賢也提到，柯文哲在卸任前偷偷修改了《建案施工鄰損管理規則》，於是讓建商球員兼裁判，只是修改一條規則，就讓建商大省錢、大省事，「台北市建商能不愛柯文哲？」如果不是柯文哲，基泰建設不會有機會讓鄰居的樓全倒，也好奇對錢充滿興趣的柯文哲，做這件事，是有償，還是無償？「他會閒來無事，修改規則，讓建商球員兼裁判？」

最後黃智賢說，柯文哲豈止五大案，喊話檢調不要拖拖拉拉，我當然沒有答案，只能疑惑。讓柯文哲有機會滅證，辦案速度要快點，「我就是從11年前就開始挑戰批判柯文哲的人，相信我。」

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