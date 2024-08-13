喊話檢方查案拚速度！黃智賢：許多證據正光速消失中

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黃智賢稱，京華城跟北士科土地案，柯文哲的副市長彭振聲昨被約談，涉及圖利財團幾百億，才是大條的錢，查出財團怎麼給政客錢？是打貪最困難的事，特別是如果是海外給錢，如果是在海外，給政客成年子女，那就更是難上加難。
黃智賢說，政客違法圖利財團，以及政客做錢的搬運工，在台灣島內搬運，是容易查的。把柯文哲政治獻金弊案，好好查清楚，對社會的價值很大。因為柯文哲對再小的錢都感興趣，又自以為聰明，所以可以抓到狐狸尾巴。
黃智賢表示，柯文哲在台北市長任內，涉嫌圖利財團，其實是明擺著做的，完全不避嫌，涉及的也不會只有京華案跟北士科，此外大巨蛋為什麼態度前後變化那麼大？幾個工程案子為什麼那麼怪異？
黃智賢也提到，柯文哲在卸任前偷偷修改了《建案施工鄰損管理規則》，於是讓建商球員兼裁判，只是修改一條規則，就讓建商大省錢、大省事，「台北市建商能不愛柯文哲？」如果不是柯文哲，基泰建設不會有機會讓鄰居的樓全倒，也好奇對錢充滿興趣的柯文哲，做這件事，是有償，還是無償？「他會閒來無事，修改規則，讓建商球員兼裁判？」
最後黃智賢說，柯文哲豈止五大案，喊話檢調不要拖拖拉拉，我當然沒有答案，只能疑惑。讓柯文哲有機會滅證，辦案速度要快點，「我就是從11年前就開始挑戰批判柯文哲的人，相信我。」
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