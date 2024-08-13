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謝忻罵完阿翔爽出國！許聖梅批愛刷存在感　1句話揭正宮Grace為人

▲謝忻近日重提當年的婚外情，許聖梅批她「愛刷存在感」，同時也透露自己曾耳聞，阿翔的正宮Grace私下人很好。（圖／資料照、危機女王YT）
▲謝忻近日重提當年的婚外情，許聖梅批她「愛刷存在感」，同時也透露自己曾耳聞，阿翔的正宮Grace私下人很好。（圖／資料照、危機女王YT）

記者藍詩孟／綜合報導

藝人謝忻、阿翔（陳秉翔）2019年爆出不倫戀，風波本已平息，阿翔也回歸家庭，但謝忻近日上節目又重提往事，讓當年婚外情事件再度受到關注。名嘴許聖梅10日就在節目中直言，自己很少在演藝圈看到「這麼高調的小三」，認為謝忻就是愛蹭熱度、賺流量。許聖梅也進一步分享，自己聽過別人對阿翔老婆Grace的描述，Grace真的人很好，願意原諒阿翔應是出於對家庭的考量。

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許聖梅主持的網路節目《危機女王》，日前邀來兩性專家欣西亞一起討論娛樂圈的小三，許聖梅說自己跟謝忻並無私交，她只是單純就事論事，認為謝忻時隔5年重提婚外情，其實就是「不服氣」。她也說自己觀察謝忻許久，很少在演藝圈看到這麼高調的小三，雖然事件過後謝忻有對正宮道歉，為了演藝工作才回到螢光幕前，但她認為謝忻「刷存在感刷到天花板」，實在讓她看不下去。

▲謝忻罵完阿翔爽出國！許聖梅批「愛刷存在感」　1句話揭Grace為人（圖／危機女王YT）
▲許聖梅批謝忻「刷存在感刷到天花板」，認為謝忻如果不想被記者寫，可以不要一直出來蹭熱度。（圖／危機女王YT）
許聖梅批謝忻重提不倫戀「傷口灑鹽」　愛蹭熱度刷存在感

許聖梅直言，謝忻在作家H的頻道上大吐苦水說自己也是媒體的受害人，是記者很愛寫她，讓許聖梅聽到就火大，認為如果謝忻不想被寫可以不要出來刷流量，她更批謝忻，「妳每刷一次流量，就讓Grace覺得很不舒服，當然我這樣講或許不公平，因為妳要在這個演藝圈生存、妳要刷流量，可是妳覺得這個流量對你有幫助嗎？」認為謝忻的行為無非就是傷口灑鹽。

許聖梅也提到，阿翔的正宮Grace早期在購物台當過模特兒，自己也常去購物台工作，聽過化妝師轉述Grace「人很好」，因此事件爆發出來後，Grace原諒阿翔許聖梅覺得也是情有可原，畢竟他們還有小孩要考量。

▲（圖／翻攝自Grace臉書）
▲阿翔的妻子Grace（左）膚白貌美氣質佳，許聖梅透露有化妝師跟她分享，Grace私下真的人很好。（圖／翻攝自Grace臉書）
最看不懂謝忻「這句話」　許聖梅：是要阿翔怎樣？

至於謝忻在H的節目上提到她覺得阿翔很可憐、都不能做自己，許聖梅認為謝忻花這麼多時間去關注阿翔，代表她自己心裡也還沒翻篇，這讓許聖梅不禁想反問謝忻，「我就不懂啊，如果他真的做自己是要怎樣，拋妻棄子嗎、淨身出戶嗎，然後跟妳一起流浪天涯嗎？」她說自己不太想談論謝忻跟阿翔之間的恩怨，畢竟是兩個人之間的事，阿翔也有錯，但她認為阿翔現在何嘗不是在贖罪，Grace要承受的壓力也不比謝忻低。

不少網友也認同許聖梅的觀點，在影片下方留言，「這次謝忻的發言真的太誇張了，根本繼續嗆正宮的感覺，她根本還沒放下，嗆阿翔不能做自己這句真的太噁心了」、「聖梅姐說的對，謝忻真的很會蹭熱度」，但也有網友認為阿翔才是罪魁禍首，「我覺得錯的不是謝忻一人，真正最大的錯是在婚姻裡的那一人，但那一人卻像沒事一樣，謝忻當然感到被虧欠」。

▲謝忻被痛批「當小三還態度囂張」，但她心情絲毫不受影響，照樣出國度假。（圖／謝忻臉書）
▲謝忻被批「當小三還態度囂張」，但她心情絲毫不受影響，照樣出國度假。（圖／謝忻臉書）


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