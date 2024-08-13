台南農機行大火！一家5口受困喪命 警消清理火場驚見2倖存鸚鵡
台南市六甲區珊瑚路一處農機行，今（13）日凌晨2時36分許傳出火警，導致陳姓一家五口受困3樓鐵皮加蓋曬衣間，儘管警消全力搶救，但5人均命喪火窟，其中最小的死者年紀僅有8歲，事後警消清理火場時，在２樓陽台發現倖存的一對鸚鵡。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，該棟透天厝為3樓鐵皮加蓋，並兼營農機行，1樓是店面、倉庫和廚房，2樓及３樓則分別是家人的房間與鐵皮加蓋；今天凌晨火災造成陳姓男子（45歲）、妻子伍姓女子（38歲），長子（18歲）、次子（15歲）、以及年僅8歲的小女兒不幸逝世，僅有13歲的大女兒因出國去義大利表演，逃過一劫。
消防人員指出，該住家沒有裝住警器，且1樓門口前就堆滿農機具，恐怕阻礙逃生，獲報趕抵現場時建築已竄出大量火煙，雖第一時間射水搶救，不過由於屋內堆放雜物增加救援難度，且該處又屬於封閉的鐵皮屋，因此火勢一發不可收拾，屋內堆放的大量電池與機油，也使現場頻頻傳出爆炸聲顯。
消防人員表示，陳男一家5人在火災發生後均往樓上逃生，並受困在3樓曬衣間處待援，未料火勢過於猛烈，加蓋的鐵皮屋在高溫下宛如成了鐵棺材，待警消攻到3樓時，5人均已明顯死亡，鐵皮屋內還一度因溫度過高無法接近，警消只能先行灑水降溫，最終火警於清晨5時撲滅，清查後於２樓陽台找到屋主長子飼養的一對鸚鵡，除羽毛被燻黑外仍相當有活力。