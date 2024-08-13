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琳妲喝醉遭強吻亂摸！為賺錢被騙去陪酒　對方竟是資深經紀人

▲琳妲（林羿禎）分享年輕時曾有資深經紀人要介紹工作，對方帶她去純喝酒的餐廳，又被帶去公園上下其手、強吻，當下她已經有點茫，只能選擇忍耐。（圖／緯來戲劇台提供）
▲琳妲（林羿禎）分享年輕時曾有資深經紀人要介紹工作，對方帶她去純喝酒的餐廳，又被帶去公園上下其手、強吻，當下她已經有點茫，只能選擇忍耐。（圖／緯來戲劇台提供）

記者吳昕蓓／台北報導

琳妲（林羿禎）為啦啦隊Rakuten girls樂天女孩隊員，同時也是網紅團體反骨男孩的其中一員，長相甜美的她擁有超高人氣。日前她在節目上分享年輕時曾有資深經紀人要介紹工作，對方帶她去純喝酒的餐廳，又被帶去公園上下其手、強吻，當下她已經有點茫，只能選擇忍耐，但隔天就立刻封鎖對方，以自己的經驗奉告女孩們要小心。

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▲（圖／緯來戲劇台提供）
▲琳妲（左一）在節目《甄心分享小琳鐺》分享自己過去碰上的性騷經驗。（圖／緯來戲劇台提供）
琳妲遭資深經紀人灌醉　帶到公園上下其手

琳妲在節目《甄心分享小琳鐺》分享，年輕時，有位感覺不錯的異性表示，可以幫忙介紹工作，但前提是得先跟他吃頓飯，當年很流行喝純酒湯的餐廳，她也去赴約了，沒想到吃完飯後卻被帶去公園談工作，當時琳妲因為喝了酒已經有點暈，對方竟趁著視線昏暗開始抱她、親她，她猜想，對方可能是以為她答應出來吃飯可能是對他有意思。

當時琳妲嚇到推開對方，但卻不敢出言斥責，因為當時她年紀太小，對方又是資深經紀人，她怕自己在業界不好立足，只好選擇忍耐，但忍著忍著心情又不太舒服，因為對方是對她毛手毛腳，她覺得太噁心，隔天還是立刻封鎖對方。

▲（圖／緯來戲劇台提供）
▲琳妲（左）還曾經被邀約去做SG（show girl）工作，卻是被騙去陪酒。（圖／緯來戲劇台提供）
琳妲曾被邀去當show girl　到場卻發現是陪酒

學生時代琳妲還曾經被邀約去做SG（show girl）工作，2小時有4千元，對學生來說超級多，當時對方說只要站著擺POSE展示商品就好，到現場後才知道是要陪大老闆吃飯，讓徐瑋吟忍不住驚呼：「這樣太便宜了吧！」陳德烈也附和笑說：「會不會對方其實拿了8千，才給妳4千。」

琳妲透露，對方還跟她說，沒關係妳們就吃吃喝喝就好，她就坐大老闆旁邊，結束後還續攤去KTV唱歌，那時候老闆們喝得醉醺醺，開始摸她們的腰，她才驚覺不太對勁，後來有個姐姐站出來說：「這樣是不對的吧！」在大老闆面前直接翻臉質疑：「說好是展示產品，怎麼變成陪酒、喝酒？」讓琳妲很感謝那個姐姐，因為當時她是不敢拒絕的，不知道後面會發生什麼事。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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