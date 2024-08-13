琳妲喝醉遭強吻亂摸！為賺錢被騙去陪酒　對方竟是資深經紀人

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琳妲在節目《甄心分享小琳鐺》分享，年輕時，有位感覺不錯的異性表示，可以幫忙介紹工作，但前提是得先跟他吃頓飯，當年很流行喝純酒湯的餐廳，她也去赴約了，沒想到吃完飯後卻被帶去公園談工作，當時琳妲因為喝了酒已經有點暈，對方竟趁著視線昏暗開始抱她、親她，她猜想，對方可能是以為她答應出來吃飯可能是對他有意思。
當時琳妲嚇到推開對方，但卻不敢出言斥責，因為當時她年紀太小，對方又是資深經紀人，她怕自己在業界不好立足，只好選擇忍耐，但忍著忍著心情又不太舒服，因為對方是對她毛手毛腳，她覺得太噁心，隔天還是立刻封鎖對方。
琳妲曾被邀去當show girl 到場卻發現是陪酒
學生時代琳妲還曾經被邀約去做SG（show girl）工作，2小時有4千元，對學生來說超級多，當時對方說只要站著擺POSE展示商品就好，到現場後才知道是要陪大老闆吃飯，讓徐瑋吟忍不住驚呼：「這樣太便宜了吧！」陳德烈也附和笑說：「會不會對方其實拿了8千，才給妳4千。」
琳妲透露，對方還跟她說，沒關係妳們就吃吃喝喝就好，她就坐大老闆旁邊，結束後還續攤去KTV唱歌，那時候老闆們喝得醉醺醺，開始摸她們的腰，她才驚覺不太對勁，後來有個姐姐站出來說：「這樣是不對的吧！」在大老闆面前直接翻臉質疑：「說好是展示產品，怎麼變成陪酒、喝酒？」讓琳妲很感謝那個姐姐，因為當時她是不敢拒絕的，不知道後面會發生什麼事。
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